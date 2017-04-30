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Мироносицы: остаться верными в день позорной смерти

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Проповедь в неделю Жен-Мироносиц протоиерея Александра Меня 26 апреля 1987 г. из собрания “Восстань спящий”.
Мироносицы: остаться верными в день позорной смерти

Профессор, как мытарь, стоял в толпе и боялся

Сегодня праздник жен–мироносиц и день памяти Иосифа и Никодима — двух фарисеев, двух членов совета, которые погребали Господа, — это день прославления верности, ибо только эти люди остались в первые дни после распятия верны Господу. Никодим с Иосифом верили слову Иисусову но боялись прежде открыто выражать свою веру в грядущее Царство Божие, они приходили к Нему тайно. Вы помните, как Никодим пришел к Нему ночью, чтобы его товарищи не видели, что он обращается к гонимому Учителю.

Протоиерей Александр Мень

Протоиерей Александр Мень

Не так ли многие из нас часто приходили к Господу, стыдясь и скрываясь. У меня до сих пор в памяти картина, которую я видел много лет назад. Это было далеко, в Сибири, на Пасху. Ночью церковь была заполнена, и люди стояли вокруг. И один профессор из института пришел и, как мытарь, стоял в толпе сзади, подняв воротник, надвинув шапку. Он мелко крестился, оглядываясь по сторонам. Душа его тянулась к храму, но он боялся. Но можем ли мы осудить его? Ведь если бы тогда кто–нибудь его увидел там, наверное, он имел бы много горьких минут, неприятностей, а может, и вовсе лишился бы своей работы.

Вот так и Никодим должен был приходить ночью к Господу, а Иосиф Аримафейский, который высказывался иногда против врагов в защиту Спасителя, тоже был тайным Его учеником. Они сохранили верность Ему в самые отчаянные, в самые плачевные мгновения, когда все ученики, оставив Господа, разбежались. Иосиф с Никодимом, рискуя своим положением, пошли к Пилату и попросили разрешения похоронить тело казненного Учителя. Тела казненных обычно бросали в братскую могилу, но Пилат разрешил им, и, как мы знаем, именно Иосиф и Никодим отнесли тело Господа в гробницу, которая находилась в саду.

Нам известны только их имена

А женщины смотрели издалека, они не смели приблизиться, но зато были на Голгофе, там, где мало кто был из близких к Господу. Поддерживая под руки Деву Марию, стояли женщины, о которых мы почти ничего не знаем. Нам известны только их имена: это Мария из Магдалы — Мария Магдалина, это Иоанна — жена управителя Иродова Хузы, это Саломия — мать апостолов Иакова и Иоанна и несколько других женщин из Галилеи.

Они стояли на Голгофском холме и смотрели, как умирал их Господь и Учитель. Они видели, куда положили тело, и дали себе слово: когда пройдет запретный день субботы, в который нельзя ничего ни покупать, ни продавать, они пойдут, купят ароматов, помажут тело Господа и от себя совершат заупокойный обряд, ведь Иосиф и Никодим совершили его второпях перед заходом солнца.

Удивительно, что именно этим женщинам первым явился Господь, а потом уже Петру и другим. Так говорят нам евангелисты. Правда, апостол Павел говорит, что первому Он явился Петру, но он имел в виду — из апостолов, он просто не упомянул Марию Магдалину. А вы знаете, что женщины, которые несли погребальные принадлежности, «миро» (поэтому мы называем их мироносицами), увидели Его первыми.

Это радость победы и веры, которая проявила себя как верность в горькую и трудную минуту. Легко быть верным в торжестве и радости, легко было быть верным Господу в день Его торжественного входа в Иерусалим, когда весь народ Его встречал, ликуя и прославляя. А вот остаться верным Ему в день Его позорной смерти — это была настоящая верность.

День благословенный для каждой женщины–христианки

Так и наша вера. Она без верности невозможна, потому что разные бывают обстоятельства в жизни, разные состояния души и тела. Когда ты унываешь, болеешь, страдаешь, когда у тебя руки опустились и сердце полно горечи и на всю жизнь обида — вот тогда сохранить верность Господу — это и есть настоящая вера.

Сегодня мы прославляем также и всех женщин — святых, потому этот день благословенный для каждой женщины–христианки. Посмотрите на весь их синклит: тут были и матери, и жены, и невесты, и монахини–девственницы, и царицы, и безвестные странницы, и юродивые — по–разному могла и может служить женщина Церкви Христовой, ибо она призвана к служению Божию через Матерь Божию, Честнейшую Херувим.

Когда Господь был у Марфы и Марии, Он сказал, что надо не только заниматься хозяйством, готовить, не только на кухне находиться, Он сказал, что Мария выбрала благую часть — она слушала Его слово. Его слово слушали все: и мученицы, которые сложили головы за веру; и царицы, такие, как Елена равноапостольная или княгиня Ольга, которые сами обратились и содействовали обращению в веру своих граждан; и добрые матери, имевшие кучу детей, как святая Иулиания Лазаревская, которая была удивительно добрым человеком, спасшим голодных от смерти; в тяжелые годы на Древней Руси она была матерью многим и многим людям.

Мы недавно прославляли блаженную Ксению; в Москве ее не так знают, больше чтят в Ленинграде, где есть часовня ее имени. Я сам видел, сколько людей приходило туда, благодаря святую Ксению за исцеления. Были свидетели того, как исцеление происходило прямо на месте. Вот случай достоверный, когда пришла хромая женщина и трижды ее обвели вокруг часовни, а в четвертый раз она пошла своими ногами. Это совсем не единственный случай.

Великое служение, доступное каждой

Женщины–христианки служили и служат Господу всегда. Вот недавно к нам приезжали сюда, в нашу церковь, несколько монахинь из Индии, которые образуют орден милосердия, сестричество милосердия. Чем они владеют, эти девушки, женщины, старушки? Все их имущество — это матрасик, ведро, в которое они кладут свои туалетные принадлежности, белая одежда — индийское сари, в котором они ездят повсюду, и больше ничего — только самое необходимое. Они отдают все силы и любовь своего сердца для несчастных, больных, умирающих, пострадавших от различных бедствий — нет на земном шаре места, где бы ни появлялись эти сестры милосердия, если там случалась беда. Возглавляет их монахиня Тереза, Тарасия πο–нашему пожилая женщина из Албании, всю жизнь свою отдавшая несчастным сначала в Индии, а потом в других странах.

А у нас чтится память монахини Марии, которая жила в Париже, в эмиграции, и погибла в немецком концлагере только за то, что спасала людей от преследования фашистов. Вот эти женщины и есть героини — святые нашего времени. Упоминая о них, я просто хочу показать, что великое служение женщин — это не почтенная старина, а это — сегодняшний день, дело, доступное для нас, для вас, женщины.

Сегодня мы вас всех поздравляем — матерей, бабушек, жен, сестер, дочерей — с вашим общим днем христиан–женщин, чтобы Господь благословил вас и укрепил на служение евангельскому духу и правде.

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