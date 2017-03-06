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Мироточение: нужно ли христианам бегать за чудом

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Сообщения о чудесных явлениях - не редкость, однако в Церкви считают, что к подобным фактам необходим взвешенный подход. О том, что считать чудом и как относиться к случаям мироточения - справка “Правмира”.
Мироточение: нужно ли христианам бегать за чудом
Фото: goritskiy.ru

Что такое мироточение?

Мироточение — явление, связанное с появлением маслянистого вещества, испускающего благоухание на иконах и мощах святых. Различные случаи мироточения отличаются друг от друга по виду, цвету и консистенции появляющейся жидкости.

Как подтверждают факты мироточения?

Из-за многочисленных сомнительных фактов появления мира на иконах в Русской Православной Церкви существует процедура комиссионного освидетельствования мироточения.

При обнаружении истечения мира на иконе о факте докладывают в епархиальное управление, которое направляет на место происшествия специальную комиссию. Участники комиссии опрашивают свидетелей, осматривают и изучают икону: её местоположение, условия хранения.

В случае положительного заключения направляется новая комиссия – для более тщательного расследования возможности появления маслянистых пятен естественным путем.

В случае если и вторая комиссия не выявила признаков естественного происхождения мироточения, то икону помещают в опечатанный киот. Если и в нем продолжается появление маслянистых пятен, то икона объявляется мироточивой.

Что и как выделяется при мироточении?

Глава рабочей группы по изучению чудесных явлений Павел Флоренский отмечает, что в случае подлинного мироточения определить источник вещества не удается.

«Мы анализировали много случаев мироточения икон. Химический анализ показал, что это благоуханное органическое масло. Понять, откуда оно берётся, не удалось, но точно, что оно исходит не из иконы. Оно, безусловно, благодатно, как и всё, что происходит в ограде церкви».

Бывают ли случаи мошенничества?

Глава рабочей группы по изучению чудесных явлений Павел Флоренский отмечает, что такие случаи бывают.

«С настороженностью отношусь к домашним чудесам. Я был однажды на сеансе «размироточивания». Люди оставляли в одной комнате с мироточащей иконой свои – и уходили. Когда возвращались – они оказывались тоже покрыты маслом. Я «забыл» на столе свою неблагочестивую ручку – она тоже «замироточила».

Как относиться к мироточению?

По словам митрополита Волоколамского Илариона, необходимо трезво истолковывать факты мироточения.

«Прежде всего, следует сказать о том, что мироточение является неопровержимым, многократно зафиксированным фактом, который невозможно подвергать сомнению. Но одно дело — факт, другое — его истолкование.

Когда в мироточении икон видят признак наступления апокалиптических времен и близости пришествия антихриста, то это не более чем частное мнение, никоим образом не вытекающее из сути самого феномена мироточения.

Мне думается, что мироточение икон — не мрачное предзнаменование грядущих бедствий, а, наоборот, явление милости Божией, посланной для утешения и духовного укрепления верующих. Икона, источающая миро, является свидетельством реального присутствия в Церкви того, кто на ней изображен: она свидетельствует о близости к нам Бога, Его Пречистой Матери и святых.

Богословское истолкование феномена мироточения требует особой духовной мудрости и трезвенности».

Нужно ли христианам стремиться узреть чудеса?

Митрополит Волоколамский Иларион отмечает, что христианам нужно избегать ажиотажа вокруг чудесных явлений.

«Ажиотаж, истерика или паника вокруг этого феномена неуместны и наносят вред Церкви. Погоня за «чудом ради чуда» вообще никогда не была свойственна истинным христианам. Сам Христос отказывался дать иудеям «знамение», подчеркивая, что единственным истинным знамением является Его собственное схождение во гроб и Воскресение».

Глава рабочей группы по изучению чудесных явлений Павел Флоренский считает, что к подобным явлениям нужно относиться спокойно.

«Появление масла на разных почитаемых предметах — явление очень распространенное во многих конфессиях, в шаманстве тоже. Лучше к этому относиться спокойно. Нас с комиссией очень беспокоит то, что появилась эта чудомания», – заявил он в эфире радио «Эхо Москвы», комментируя высказывание депутата Госдумы Н.Поклонской о замироточившем бюсте Николая II в Крыму.

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