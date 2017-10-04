О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Митрополит Липецкий и Задонский запретил верующим смотреть «Матильду»

|
4 октября. ПРАВМИР. Митрополит Липецкий и Задонский Никон запретил верующим своей епархии смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда», который он назвал кощунственным.
Митрополит Липецкий и Задонский запретил верующим смотреть «Матильду»

«Не благословляю верным чадам Липецкой митрополии Русской православной церкви принимать участие в организации показа и просмотре кощунственного фильма “Матильда”, оскорбляющего память святых страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии», — говорится в обращении митрополита Никона, которое цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что «почитание святых является догматом православной Церкви», и привел подтверждающую цитату из Библии: «Не прикасайтеся помазанным Моим».

С аналогичным призывом ранее выступил предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел.

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс во многом благодаря депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая попросила Генпрокуратуру проверить картину. Она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это «обычный художественный фильм».

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Епископ Тихон (Шевкунов): «Матильда»: точка обратного отсчета
Епископ Тихон (Шевкунов): «Матильда»: точка обратного отсчета
Епископ Тихон (Шевкунов)

Художественный вымысел ни в коем случае не должен быть обманом

В Совфеде потребовали от прокуратуры защитить создателей «Матильды»
В Совфеде потребовали от прокуратуры защитить создателей «Матильды»
Новостная служба "Православие и мир"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас обратился к главе МВД и Генпрокурору

Епархия: Транспаранты о “Матильде” на крестном ходе в Петербурге – провокация
Епархия: Транспаранты о “Матильде” на крестном ходе в Петербурге – провокация
Новостная служба "Православие и мир"

Обсуждение» фильма «Матильда» в таком контексте мы считаем провокацией и осуждаем данную акцию, как противор­ечащую нормам…

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
39% собрано / 961637.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
30% собрано / 259000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Лас-Вегасе почтили память погибших при стрельбе
Новостная служба "Православие и мир"

В городе прошли немногочисленные акции в память о погибших

"
Археологи нашли в Израиле следы города эпохи Первого Храма
Новостная служба "Православие и мир"

Раскопки проводились рядом с городом Бейт-Эль в Самарии

"
Владимир Познер попросил организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки
Новостная служба "Православие и мир"

Журналист заявил, что нынешний порядок выбора победителей далек от демократического

Все статьи автора
Статьи Дня
Священник из Казахстана: Турки привезли меня в горы и заставили искать клад
Оксана Головко

Протоиерей Александр Суворов о том, как выйти из любой ситуации

“Меня взяли в семью, где никто не был похож на меня”
Ангела Барра

Через что приходится пройти в поисках биологических родных

Мама мальчика-аутиста: Не выгоняйте нас из автобуса
Анна Маленко

Как человеку с синдромом Аспергера покорить учителей и одноклассников, и сколько сил…

самое читаемое

«Не могу ничего изменить» – что такое выученная беспомощность6,161

Епископ Тихон (Шевкунов): Мы не собираемся «шельмовать историю»5,670

Индийский доктор, который может уменьшить голову4,489

Октябрьская революция: сто лет одиночества4,465

Нобелевская премия за биоритмы – что открыли три американца3,564

Священник из Казахстана: Турки привезли меня в горы и заставили искать клад3,492

«Наши ученики — не дети из гетто»3,433

Что Церковь может дать молодежи?3,239

Чтобы люди жили: 20 лучших интервью «Правмира» с врачами2,503

Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах2,343

лучшие авторы

Новостная служба16,316

Алиса Орлова6,161

Епископ Тихон (Шевкунов)5,670

Алексей Паевский5,244

Наталия Константинова4,489

Владимир Лучанинов4,465

Оксана Головко3,492

Этери Чаландзия3,433

Сергей Худиев3,239

Редакция портала "Православие и мир"2,503

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть