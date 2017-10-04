Митрополит Липецкий и Задонский запретил верующим смотреть «Матильду»

4 октября. ПРАВМИР. Митрополит Липецкий и Задонский Никон запретил верующим своей епархии смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда», который он назвал кощунственным.

«Не благословляю верным чадам Липецкой митрополии Русской православной церкви принимать участие в организации показа и просмотре кощунственного фильма “Матильда”, оскорбляющего память святых страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии», — говорится в обращении митрополита Никона, которое цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что «почитание святых является догматом православной Церкви», и привел подтверждающую цитату из Библии: «Не прикасайтеся помазанным Моим».

С аналогичным призывом ранее выступил предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел.

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс во многом благодаря депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая попросила Генпрокуратуру проверить картину. Она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это «обычный художественный фильм».