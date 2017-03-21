Молодые люди с синдромом Дауна стали телеведущими на один день (+видео)

Акция #МЕДИАСИНДРОМ инициирована благотворительным фондом «Синдром любви». Цель проекта – разрушить стереотип, что возможности людей с синдромом Дауна ограничены.
В рамках проекта телеканал «Дождь» показал несколько специальных выпусков новостей с участием молодых людей с синдромом Дауна.
В прямом эфире проекта социальной сети ВКонтакте «VK Live» молодые люди взяли интервью у Тутты Ларсен, Анны Семенович и Дмитрия Диброва.
А 22 марта к проекту присоединится программа «Все на Матч!» на телеканале МАТЧ ТВ
«Некоторые участники проекта уже достигли определенных высот: Влад Ситдиков – актер театральной студии, неоднократный Чемпион России по жиму штанги, обладатель кубка Европы и мира; Мария Будина – золотой и бронзовый призер Чемпионата Европы по плаванию DSISO; Григорий Данишевский – стажер в иностранной компании Voerman», – говорится в сообщении фонда.
«Вопреки расхожему мнению у людей с синдром Дауна много способностей, благодаря которым они могут вести полноценную жизнь и даже достигать успехов, например, в искусстве или спорте», — подчеркивается в сообщении.
Международный день человека с синдромом Дауна отмечается 21 марта.