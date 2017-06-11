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Мужчина открыл стрельбу по местным жителям в Подмосковье: четверо убиты

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11 июня. ПРАВМИР. Житель под московного поселка Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их найденными в лесу гранатами.
Мужчина открыл стрельбу по местным жителям в Подмосковье: четверо убиты
Фото: РИА Новости

 

Жертвами стрелка стали  четыре жителя Кратово были убиты, двое ранены. Пострадали четверо спецназовцев.

«Мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья», – передает РИА Новости со ссылкой на подмосковное МВД.

Правоохранители оцепили место происшествия и начали штурм. Во время этого загорелся дом, где находился мужчина и ему удалось уйти в лес.

Все дороги в месте проведения спецоперации были перекрыты для автомобилей и пешеходов, дома оцепили правоохранители. На место были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии.

Мужчина несколько часов оказывал сопротивление, но был ликвидирован.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: незаконный оборот оружия (222), убийство двух и более лиц (105 часть 2) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317).

Соседи «кратовского стрелка» не понимают, что могло толкнуть мужчину на преступление.

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