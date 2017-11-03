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Ольга Голодец поручила расширить права ВИЧ-инфицированных на выезд за пределы тюрем

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3 ноября. ПРАВМИР. Изменения в законодательстве, расширяющие права ВИЧ-инфицированных заключенных на выезд за пределы места лишения свободы,  должны быть готовы к марту 2018 года.
Ольга Голодец поручила расширить права ВИЧ-инфицированных на выезд за пределы тюрем
government.ru

Поручение Минюсту по внесению изменений в законодательство было сделано вице-премьером правительства России Ольгой Голодец  на Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает ТАСС.

Помимо этого,  Голодец поручила внести в законодательство изменения, касающиеся  беременных женщин и матерей – теперь они должны отбывать наказание «с учетом прежнего места жительства».

В августе 2017 года более 20 ВИЧ-сервисных НКО обратились  с открытым письмом к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Они попросили пересмотреть «дискриминационные» ограничения Уголовно-исполнительного кодекса РФ, запрещающие ВИЧ-инфицированным заключенным выезжать на свидания к детям.

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