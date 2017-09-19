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Парижане выстроились в очередь в Троицкий Кафедральный собор

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19 сентября. ПРАВМИР. Троицкий кафедральный собор и Духовно-культурный центр стали одними из самых посещаемых мест седьмого округа Парижа в Дни национального достояния страны.
Парижане выстроились в очередь в Троицкий Кафедральный собор

Дни национального достояния – традиционный праздник, который проходит во Франции вот уже 35 лет. В эти дни открыт свободный доступ к 15 тысячам объектов культуры и в здания государственных учреждений.

Крупные французские таблоиды Le Monde и Le Figaro рекомендовали посетить в числе прочих объектов и православный храм на набережной Бранли.

«Парижане и гости города терпеливо выстаивали часовые очереди для того, чтобы наконец попасть внутрь храма и иметь возможность посетить выставки в экспозиционных залах Центра», – говорится в сообщении Корсунской епархии.

В эти выходные дни собор был открыт в течение восьми часов. Сюда пришли не менее 12 тысяч посетителей.

Официальное открытие собора состоялось 19 октября 2016 года.

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