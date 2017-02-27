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«Партия роста» выступила с инициативой референдума по судьбе Исаакиевского собора

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27 февраля. ПРАВМИР. «Партия роста» предложила провести в Петербурге референдум по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.
«Партия роста» выступила с инициативой референдума по судьбе Исаакиевского собора

«Проанализировав события, происходившие в Санкт-Петербурге в последние два месяца, партия выступает с предложением о проведении референдума по вопросу передачи в безвозмездное пользование Русской Православной церкви здания Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении партии.

В партии полагают, что проведение референдума будет способствовать снижению «градуса противостояния в обществе».

Ранее группа депутатов петербургского парламента выступила с инициативой референдума.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс после того, как власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Церкви в безвозмездное пользование с сохранением функций музея.

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