Почему родители испытывают страх перед 1 сентября

Почему первого сентября страшно вести ребенка в школу, чем так привлекательны чужие обязанности, зачем мы постоянно увеличиваем свой груз ответственности за учебу, и о чем говорят наши тревоги и страхи - рассказывает детский и семейный психолог, сотрудник православный школы "Образ" Елена Лутковская.

Перед первым сентября в родительских сообществах разлита тревога. На полном серьезе и совершенно искренне люди выражают друг другу соболезнования и шлют слова поддержки. И хотя нарастать страхам дальше некуда, со стороны все-таки кажется, что год от года вздохи родителей глубже, а тревога серьёзнее. Попробуем разобраться с чем связаны страхи, чтобы они пошли, наконец, на убыль.

Праздник закончился – не стоит расстраиваться

Возможно, часть негативных чувств связана даже не со страхами, а с детским разочарованием, что праздники заканчиваются. Только наступило лето, свобода от обязанностей и волнений, и вот опять круговерть жесткого расписания, уроков и дополнительных занятий.

В этом случае ваше чувство по-человечески понятно и нормально. Чтоб справиться с ним, можно, во-первых, утешить себя тем, что без будней не бывает праздников. Рождественские каникулы, как и летние, тем и хороши, что настанут вновь. Во-вторых, пересмотреть расписание – как свое, так и детей. Может быть, даже от чего-то отказаться, зато оставить место кусочку «внутреннего» лета.

Прислушайтесь к себе. Чего вы боитесь?

Переживания от того, что праздник закончился, а расходиться не хочется – это все-таки не страх, а разочарование. Но существует немало действительно сильных чувств, с которыми стоит разобраться. Важно понимать, что страх – это свидетельство того, что с моей жизнью что-то не так или что-то не так с ситуацией, в которой я оказался.

Ни подавлять, ни успокаивать в себе страхи не стоит. А вот наладить проблемную сферу – однозначно необходимо. Постарайтесь прислушаться к себе. Не исключено, что проблема лежат на поверхности, просто вы боялись в ней признаться.

Но даже если ваша проблема сложная и комплексная, всегда можно прибегнуть ко взгляду со стороны. Психологи, дефектологи, логопеды, нейропсихологи, социальные педагоги – специалистов достаточно. Главное не замыкаться на своих проблемах и не бояться обратиться за адекватной помощью.

Потратьте силы на отладку механизма

У меня есть приятельница, многодетная мама. Накануне 1 сентября на своей страничке в фейсбуке она сделала запись, в которой привела простой математический расчёт. Оказалось, что в этом году она собирает детей в школу в 15-й раз. Ее старшая дочь уже замужем, а младший сын – еще дошкольник, и это значит, что школьные годы, точнее, сбор детей в школу, будет происходить в течение ровно тридцати лет ее жизни. Мало того, выходит, что подруга сейчас на экваторе, в середине срока.

Из этого короткого сообщения в фейсбуке напрашивается важный вывод. Выходит, что школьные годы, связанные с нашими детьми, всегда занимают значительно больше времени, чем наш собственный срок пребывания в школе. Если у тебя больше, чем один ребёнок, в школу ты “ходишь” больше, чем десять лет.

Средний возраст “хождения” многодетного родителя в школу варьируется от 20 до 30 лет. Вы только представьте – не половина, но значительный отрезок нашей жизни, оказывается, посвящен школе. А что может быть хуже, чем десятилетиями испытывать дискомфорт?

Заметьте, поход в школу – далеко не поход в ЖЭК, который можно перетерпеть, потому что это случается редко. Школа – это неизбежно, каждый день, за исключением каникул, для многих это еще и на тридцать лет.

Период хождения ребенка в школу настолько значителен во временном отношении, а сама школа настолько важная сфера жизни, что терпеть и закрывать глаза, в надежде, что само рассосётся, довольно глупо. Лучше потратить силы на налаживание этой сферы.

Помогая ребёнку, не увлекайтесь

Самая распространенная причина родительских фобий лежит в области отношений. Ко мне, как к школьному психологу, часто обращаются родители и из других учебных заведений, но для всех них школа – это театр военных действий и войны всех со всеми. Учителя воюют с родителями, родители с детьми, дети с учителями.

Есть вторая категория. И это еще более частые случаи, когда за помощью приходят семьи, дети которых учатся в очень хороших гимназиях и лицеях. Обычно здесь имеем стандартный набор: частный сад с большим числом опций, из которой, разумеется, ребёнок переходит в супер-сильную гимназию на очень хорошем счету, и, наконец, к средней школе и дети, и родители становятся клиентами психолога.

Как правило, речь идёт о родителях, которым важно, чтобы их сын или дочь были успешными. Согласитесь, что в таком случае принимать участие в школьной жизни ребенка как бы естественно и споров вызывать не должно.

Например, нужно же помочь адаптироваться ребёнку в коллективе? Кто ж будет спорить? Но незаметным для себя образом родители вовлекаются в школьную жизнь день ото дня все больше. В итоге у ребенка не формируются школьные навыки.

Приходя из школы, такой ребёнок не знает, что ему задано, не в состоянии самостоятельно распределить свое время, чтобы сесть за уроки. Вполне логично, что рано или поздно это становится головной болью родителей, ведь безобидное участие превращается в чрезвычайное попечение.

Избегайте групп родителей в мессенджерах

Современные средства связи может быть и обеспечивают нас в полной мере информацией, но, по-моему глубокому убеждению, еще больше дезорганизуют школьников. Это моё профессиональное мнение, но я считаю крайне вредными группы родителей в мессенджерах, которые ежедневно сообщают друг другу домашнее задание, снабжая их пространными комментариями.

Недавно столкнулась с ситуацией, которая сложилась в одной из очень хороших гимназий. Отец ученика начальной школы вёл во Вконтакте страничку, посвящённую домашнему заданию их класса. Он не только сообщал заданное, а пошел дальше, и ежедневно с завидной методичностью растолковывал другим родителям решение поставленных перед учениками задач. Но однажды, а это был уже конец начальной школы, то есть совсем не первый-второй класс, заботливый папочка заболел и не выложил ни задание, ни решения. Неудивительно, что на утро весь класс пришел с невыполненным домашним заданием. Мне как психологу очевидно, что этот “поезд” следует в тупик.

Только представьте, помимо обычных обязанностей на работе и дома, помимо ухудшения настроения в связи переменой погоды, настроение таких родителей портится потому, что дел у них больше, чем по идее они должны выполнять. Именно поэтому многие, делясь впечатлениями о грядущем учебном годе так и говорят: “Боже, опять уроки после работы”.

Если родители воспринимают школу под девизом “у верблюда два горба, потому что жизнь борьба” и их жизнь – давно вечная борьба, то страхи таких родителей перед первым сентября вполне обоснованы.

Выбирайтесь из порочного круга

Прислушайтесь к своим страхам. Это главная рекомендация. Но прислушаться – не значит усилить напряжение и завести дополнительную группу в “вотсаппе” для консультации по отдельным предметам. Пока рутина поручного круга не накрыла вас, подумайте над тем, как переустроить школьную жизнь.

Если у вашего ребенка что-то не получается, а очень может быть, что в кругу порочного взаимодействия сил вкладывается все больше, но всем участникам при этом только хуже, то это – прекрасный критерий школьного неблагополучия и дезадаптации.

Если вы ловите себя на том, что вы включены в такой круг, то либо найдите в себе силы и выбирайтесь самостоятельно, либо бегите к специалистам. Начать можно со школьного психолога, возможно он порекомендует каких-то дополнительных специалистов.

Если на первое нет сил, а на второе – времени, то обращайтесь за помощью к опытным друзьям, у которых эта сфера жизни налажена, и они готовы поделиться опытом. Поверьте, есть семьи, в которых все по-другому.

Не будьте мамой в упряжке

Осознание того, что бывает по-другому – серьёзный шаг на пути перемен. Второй шаг – примирение с мыслью, что вы не обязаны за ребенка нести этот груз. Помогать – да, но точно не везти весь воз. Почему ко мне на консультации попадают родители детей из хороших гимназий? Да потому что в средней школе эта “тележка”, которую тянули мама и папа, неизбежно достигла тупика.

Дело в том, что в средней школе ребёнок перестаёт быть сильно послушен родителям. Он начинает сопротивляться и отталкивать родителей, при этом не справляясь с трудностями самостоятельно, что неизбежно приводит к накоплению проблем. Либо превращается в пассивное создание, которое ничего не хочет, кроме как смотреть мультики и играть в компьютерные игры. Остальное у такого ребенка вызывает самые разные формы агрессии. В этот момент детей и приводят к психологам. И если ребенок попадает к психологу в средней, а не в старшей школе, это значит, что вам повезло.

Выходов несколько. Во-первых, не забывайте, что, учась за ребенка, с каждым годом мы упускаем благодатный период для формирования учебных навыков. Во-вторых, если основная школьная нагрузка уже легла на вас, то, поверьте, это не повод взять вес еще больше. Зато это причина остановиться и подумать: а почему школа превращается в мою личную обязанность? Как создать условия, в которых у ребенка повысится мотивация и появится интерес к учебе?

Наконец, третье: перестаньте бороться с ребенком за его школьную успеваемость. Найдите в себе силы трезво взглянуть на ситуацию: чего именно ему не хватает, и как ему помочь? Как показывает практика, разобраться и найти решение, куда более сложная и творческая задача, чем ежедневно делать за ребенка уроки и следить за расписанием, зато она приносит замечательные плоды.

Помогайте другим способом

Многие родители убеждены, что, сидя рядом и растолковывая решения задач, они занимаются посильной помощью. Уроки-то сложные, ребенок-то маленький. Это самообман. Поймите, если каждый день нужно сидеть рядом и помогать – это симптом того, что помогать нужно другим способом.

Например, если речь о ребёнке младшей школы, то мы должны посмотреть, что из умений и навыков у него хромает? Самый простой пример: умеет ли он сам собирать портфель? Звучит смешно, но сплошь и рядом сталкиваюсь с тем, что даже такому элементарному навыку дети не обучены. А это основа основ, это способность к самоорганизации.

Пример умной помощи в таком случае состоит не в том, чтобы каждый день собирать портфель за своего ребенка и выть от отчаяния, потому что делать это приходится годами. Умная помощь, это когда мама составляет ребёнку памятку “как собирать портфель” и вешает ее на стену или выдумывает игру, связанную со сбором портфеля. Поверьте, если помогать с умом, у родителя наступает совсем другая жизнь.

Не бойтесь шагать назад

Сбор портфеля – один из самых важных навыков. Вы будете смеяться, но ко мне часто попадают на консультацию дети и в старшей школе, которые не могут разобраться что у них происходит в портфеле, за письменным столом, в шкафу. Увы, не все видят связь, но, если у ребенка недостаточно развит один важный навык, скорее всего у него будут проблемы и с другими, например, с ведением дневника или ориентацией на листе упражнений.

В результате, в средней школе имеем ребенка, у которого с чтением давно должно быть все в порядке, но он все еще плохо читает, не ориентируется в учебнике и не в состоянии понять смысл заданного. И рядом имеем маму, которая ежедневно вынуждена сидеть с ребенком, растолковывая домашнее задание.

Так может остановиться? Может стоит отойти на шаг назад и нанять специалиста, который научит ребенка читать и ориентироваться в упражнениях? Может быть стоит сейчас вложить силы и время не в то, чтобы делать с ним уроки по пять часов? Очевидно же, что после школы у таких детей не остаётся времени ни отдыхать, ни играть. А это довольно важно в детском возрасте.

Поверьте, к средней школе задания только усложняются, объем информации нарастает. Однако большинство родителей продолжают включаться в дела школы с такой же степенью интенсивности. Времени на себя у них становится меньше, зато агрессии больше. Поэтому просто не бойтесь сделать шаг назад, это бывает спасительно.

Не поддавайтесь внешнему давлению

Причина истерии вокруг школы связана еще и с тем, что родителям банально тревожно за будущее детей. Очень часто бурной деятельностью мы пытаемся затушить собственную внутреннюю тревогу.

Но и здесь страх за будущее может быть разным. Например, все родители дошкольников понимают, что перед школой ничему учить детей особенно не надо. Им нужно дать возможность просто играть. Все это поняли, но страхи, что чадо не поступит в школу так сильны, давление окружения так велико, сил справляться с этим давлением там мало, что вопреки здравому смыслу родители идут и записывают свое дитятко в три года на курсы английского языка и даже на подготовку к школе.

У родителей школьников есть также тревога, что если они перестанут помогать с домашними заданиями и с удивительной штукой, которая называется проектом, то все полетит в тартарары. Не полетит.

Откажитесь от участия в проектах

Однажды я увидела группу мам, которые проводили детей в школу и, выйдя из здания гимназии, громко хохотали. Когда я спросила их о причинах такого безудержного веселья, в ответ услышал: “Мы сдали проект!” И это был самый наглядный пример дисфункционального взаимодействия трио “школа-родитель-ребенок”.

Сегодня гимназии хотят повышать уровень образования, потому что им тревожно отстать от времени и не быть прекрасными гимназиями. Но при этом они перекладывают на родителей очень сложный вид обязанностей очень простым способом.

Я долгое время работала в бизнесе, поэтому со всей ответственностью могу заявить, что проекнтая деятельность – это менеджерская компетенция, а проектное управление – это очень сложный вид деятельности, которым хорошо обладают только руководители информационных систем с прозападным образованием.

Однако слово “проект” механически перенесено в нашу жизнь и в нашу школу. Руководство понимает, что это “какая-то штука”, которая должна призывать ребенка к самостоятельному поиску и обработке информации и которая востребована в будущем мире и в будущей жизни ребенка. Все поняли, что проектное взаимодействие – нужный навык, а вот то, что обучение этому навыку – дело сложное, увы, не поняли.

Большинство школ не может справиться с проектной деятельностью, потому что учителя, которые там работают, не имеют нужной компетенции. На деле это выливается в то, что родители идут и заказывают поделки в цветочных лавках. Или, мамы и папы, кандидаты наук, вечером, а то и ночью, мастерят удивительные физические приборы, для того чтобы ребёнок утром поразил своим проектом товарищей. В итоге имеем соревнование амбициозных родителей, которое к успеху ребенка не имеет никакого отношения, кроме обратно пропорционального.

Подумайте сами, что усваивает ребёнок из всего этого мероприятия? Только то, что школьные проблемы на самом деле не его и отношения к нему не имеют.

Проектная деятельность в идеале должна вести к воспитанию в ребёнке самостоятельности, в умении открыть для себя что-то новое. Но из под ребенка выдернули и этот стул. Любопытно, что раньше самостоятельную работу никто не называл проектной деятельностью, зато ребёнок сам шел в библиотеку, сам находил книги и нужную информацию и подготавливал доклад. То есть хотя бы механически делал все сам. Это куда больше походило на проект, чем то, что мы имеем в большинстве случаев теперь.

Я искренне убеждена, что ничего вреднее, чем деланье проекта за ребенка не существует. Найдите в себе силы покинуть этот порочный круг, предварительно расставив точки над i.

Помогайте с методологией, подскажите как и где искать информацию, научите разбивать задачу на этапы, поддерживайте ребенка, обсуждайте его победы и неудачи, но только не делайте проект за него. Это и есть умная помощь.

Будьте рядом, спрятав руки за спину

Если вы решите, что помогать с уроками больше не будете, для вас это будет очевидным плюсом. А вот для ребенка все-таки минусом. Поэтому не стоит молча уходить в тень. В первые дни школы имеет смысл обсудить с ребенком список школьных проблем, а главное – механизм их решения.

Поставьте общие задачи на год, перечислите сферы, в которых вы будете поддерживать ребенка, а где вас можно будет использовать в качестве инструмента помощи, где вы, наконец, будете внимательным наблюдателем, спрятавшим руки за спину.

Конечно же “хочу, чтобы ты был отличником” – это не задача. Задачей может быть то, что имеет отношение к формированию школьных навыков и способности учиться. Школа – это вообще место и время, в которое в ребёнке формируется, а потом взращивается способность учиться и быть самостоятельным.

Смиритесь с реальностью и ставьте цель

Один из способов профилактики страхов – признание реальности, то есть честный взгляд на ребенка, его способности и перспективы. Осознание того, что какие-то наши фантазии не сбылись, позволит впоследствии ставить перед ребенком реалистичные цели.

Например, расскажите ребёнку о том, что для вас важно. Если он не отличник и далек от того, чтобы им быть, бесполезно последние дни перед школой тратить на объяснения как вам важно, чтобы он был отличником. Спуститесь с неба на землю, поставьте реалистичные задачи.

Например, научиться ориентироваться в расписании, записывать домашнее задание и конспектировать лекции, а не иметь по истории чистую и пустую тетрадь. Для кого-то из детей это будет серьезным прорывом. Но, какие бы задачи вы ни ставили, пусть они будут ощутимыми и понятными. Поймите, жизнь родителя не должна походить на мероприятие по эвакуации бегемота из болота.

В норме ребёнку должно хотеться идти в школу уже сейчас. Но если вы понимаете, что для него школа – эта мука, она вызывает ужас и дискомфорт, стоит задуматься и, возможно, поменять школу. Если ребёнок и так не любит школу, а дома родители устраивают ему маленький домашний адок по поводу невыполненных заданий, то, отследив за собой такие вещи, стоит изменить себя.

Мы не всегда можем контролировать самого ребенка, но мы можем влиять на условия жизни, в которых он живет и формируется. Может, ему нужно дополнительно позаниматься с педагогом, потому что он давно упустил какой-то предмет и сам не верит, что может с ним справиться, а, может, ему наоборот нужно меньше уроков, больше спорта, чтобы он лучше себя чувствовал, и были силы учиться.

Может быть, у него объективные проблемы с памятью, и нужны занятия с дефектологом. Бывает так, что у ребенка сложился стереотип “за школу меня только ругают”. В этом случае, придуманная вами игра с бонусами за школьные победы, оживит и наладит жизнь вашего ребенка.

Не бойтесь творчески проявлять себя, потому что именно благодаря этому, вашему ребёнку станет учиться приятно и весело.

Терпите и не портите отношения

Безусловно, в средней школе проблемы нарастают, ухудшается успеваемость. Это вполне нормативная ситуация. Здесь нужно просто успокоиться и понять, что так бывает со многими. Если посмотреть на график успеваемости, то в средней школе он часто проседает.

С одной стороны, это связано с тем, что ребёнок перестаёт учиться, “чтобы быть хорошим”. С другой, средняя школа – лакмусовая бумажка. Если у ребенка не сформировалось интереса к учебе в младшей школе, то мы пожинаем эти плоды в средней. Если учеба в младшей школе была построена только на дисциплине, и основной воз тащил родитель, то в средней школе сжатая до максимума пружина неизбежно выстреливает, а ребёнок проседает.

В этом возрасте собственной тревоги за будущее, характерной для старшей школы, еще нет, ощущение ответственности, самомотивация к учебе еще только формируется. В этом отношении шестой-седьмой класс – самое сложное время.

Научитесь трём вещам. Во-первых, терпеть. Во-вторых, не портить отношения с ребенком. В-третьих, помогать ему искать свои интересы. Признайте, наконец, что ваш сын не отличник, помогите ему узнать себя, найти то, что ему лично интересно и поможет определиться в более старших классах с профессией.

Поверьте, потратить время школы на исследование и формирование личности стоит.

Я не хочу запугивать родителей, скорее делюсь профессиональными наблюдениями, но с каждым днём растёт число детей в старших классах, которые ничего не хотят. Школьников, которые приходят ко мне в состоянии депрессии, совершенно не характерной для юношества, все больше. Хорошо, если приходят. Обычно их домкратом стаскивают с дивана родители.

В норме пора юности – это время, когда подростку сложно определиться среди множества дорог. Он стоит в растерянности, потому что хочет и туда, и туда, и везде. Сегодня в большинстве случаев речь идёт не о растерянности, а о безразличии. Увы, часто это следствие чрезмерного участия родителя в жизни ребенка и понимание ребенком проблем как не своих. Это выученная беспомощность.

Ситуация касается не только школы, она касается вообще всех сфер жизни. Подозреваю, что количество детей, которых мы никуда не сможем поднять, будет нарастать с геометрической прогрессией. Гиперопека, гиперконтроль дают свой результат. Действительно, наши дети в тотальной безопасности, но при этом они и тотально беспомощны.

Мы столько лет говорили им, что они не в состоянии управлять своей жизнью, что они, наконец, поверили и смирились с этим. И когда вдруг мы это право им делегируем, дети не в состоянии понять, что именно им стоит делать с возможностью управлять собственной жизнью.

Не выплескивайте ребёнка вместе с водой

Назвать страх – полдела. Важно понять его причину. Частая причина родительских страхов – тревога за будущее. Эта тревога сама по себе небезосновательна. В том смысле, что жизнь наших детей действительно будет сложнее, чем наша собственная.

Далеко ходить за примерами не надо, достаточно посмотреть на количество бюджетных мест в вузах, число которых сократилось до минимума, сопоставить “как было” и “как стало”, обратить внимание на растущую автоматизацию всех сфер жизни. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять перспективу: уже завтра работы будет меньше, а конкуренция в разы выше.

Наши тревоги и опасения понятны, а вот то, что мы с ними делаем, часто иррационально и нелогично. Как только родители замечают, что ребёнок рискует быть неконкурентноспособным, они тут же решают ему немножечко помочь. Заботливые папы и мамы не замечают, как быстро и активно они начинают управлять жизнью ребенка, как сильно в ней участвуют, чтобы их отпрыск уж точно состоялся. Увы, в процессе гонки образования родители выплескивают ребенка из таза вместе с водой.

Останавливайте в себе потребителя

Впрочем, страхи могут быть чисто потребительскими. Они состоят не столько в волнениях за будущие перспективы, сколько в желании успеть везде, где успели соседки. Мало этого, так ещё и многие из наших “советских привычек” остались при нас. Например, стоять в очередях или доставать что-то. А в голове бедных родителей эти привычки вообще слились в причудливый компот из светского гламура, замешенного на культуре потребления.

Сюда можно отнести и истеричную попытку закупаться перед школой. Редко кто не относится к этому, как к стихийному бедствию. Ну что там требуется? Форма, пара обуви, три тетрадки и карандаш. Но почему-то вокруг создана индустрия, которая давит и стучит по голове родителям. И вот уже “подготовкой к школе” нужно заниматься все лето, или, как минимум, все лето об этом говорить. Совет один: просто останавливайте это в себе.

С другой стороны, в эту же копилку мы кладём абонементы в консерваторию, в Пушкинский, планетарий и зоопарк, курс робототехники, бассейн с танцами и музыкальную школу с фигурным катанием. Профилактикой этой проблемы может быть лишь умение в тишине задать себе вопросы: зачем я это делаю, и кому это нужно?

Можно исследовать, если хочется, жизнь великих людей. Но, уверяю, никакие нобелевские лауреаты не становились великим писателями или учеными, благодаря тому, что их родители доставали абонемент в самые лучшие места в городе. Увы, эти потребительские амбиции никакого отношения к нашим детям не имеют. Все эти “доставание” совершается не для них и даже не ради них.

А вот о том, почему эта сфера жизни приносит огорчения, поговорить стоит.

Займитесь собой

Я не настаиваю на правоте, это моя личная гипотеза, но я убеждена, что интенсивное участие родителей в жизни детей связано с тем, что жизнь собственного ребенка становится для родителей последним прибежищем.

Активная забота мам, которые состоят в родительских группах, делают бесконечные поделки, водят детей на бесконечные курсы, на самом деле ни что иное, как их способ структурирования собственной жизни.

Заниматься чужой жизнью всегда проще, чем своей. Но это значит, что с собственной жизнью что-то не в порядке. И если родителей вдруг выдернуть из этой приятной суеты, то они, увы, останутся в звенящей пустоте. Они останутся с тем, что их жизнь сложилась не так, как они того хотели, мечтали и планировали. Выходит, что у взрослого поколения сегодня не остаётся других дел и других больших целей, кроме жизни и дела их собственных детей.

Сейчас не столько дети, сколько суета вокруг детей занимает значительное место в жизни взрослых. Страшно представить, что будет со всеми этими людьми, когда они дорастят своих детей. Не хотелось бы доводить до драматических ухудшений в отношениях, глубоких разочарований. Поверьте, никогда не поздно наладить семейную обстановку вокруг школы, внести в эту сферу жизни изменения, от которых станет легче всем. В этом смысле наши страхи – не враги, наши страхи – это сигнал о необходимости перемен.