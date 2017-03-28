Подростки на митингах. Что происходит

Взрослым оказался очень удобен миф о детях как о болванах - недообразованных, погруженных в глупости ВКонтакте. «Это потерянное поколение, которое мы, родители, упустили!» - таков коллективный общественный вздох старшего поколения. Педагог Ирина Лукъянова о том, как выглядит ситуация на самом деле и почему подростки вышли на митинг.

Взрослым удобно думать, что дети – болваны

Не раз за вчера и сегодня я прочитала у разных диванных аналитиков, что нехорошие циничные люди, получившие из-за рубежа гранты на следующий этап революции, используют маленьких бездумных и несознательных детенышей в собственных коварных целях. Сейчас, к сожалению, существует устойчивое мнение, что новое поколение – ничего не читающие идиоты, безнадежно испорченные интернетом и ЕГЭ.

Каждый год в сети появляются подборки глупостей, которые якобы дети написали или на ЕГЭ, или на вступительном экзамене в МГУ. В итоге выясняется, что это фейк или текст семи- или десятилетней давности, но каждый год этот вброс принимают за чистую монету. Вот и недавний ролик о тупой молодежи, где смонтировали одни неудачные ответы – явление того же порядка.

Взрослым оказался очень удобен миф о детях как о болванах – недообразованных, погруженных в глупости ВКонтакте.

«Это потерянное поколение, которое мы, родители, упустили!» – принято вздыхать и охать. Общее место всех рассуждений – это необходимость усилить воспитательную работу, патриотическую работу, заставлять детей читать можно больше классики. Общество погружено в бесконечные дискуссии о списках классической литуратуры для чтения.

Сами по себе эти обсуждения яйца выеденного не стоят. Ведут их, в основном, люди, которые никогда не видели в глаза материалов ЕГЭ, не представляют себе, что такое федеральные государственные образовательные стандарты, что такое школьная программа – и продолжают вздыхать о том, что детей отупляют, заставляя наугад ставить галочки в тупых тестах. Дискуссии ведут люди, которые предпочитают рассуждать о сферических детях в вакууме, а не о реальных живых подростках. Они не пытаются понять, что этих детей волнует, чем они живы.

Для человека, который плохо представляет себе живых детей, естественно считать, что подростки абсолютно тупые, ничего не понимают, только все время сидят в соцсетях. Там какие-то нехорошие люди за деньги идеологического противника их обрабатывают, а они знай себе зомбируются. И если не допускать, что у человека может быть свой разум и своя позиция – то, конечно, в том, что вчера случилось, можно углядеть только одно: что какие-то циничные граждане используют наивных детей в своих некрасивых политических целях.

Дети не дураки и любят свою страну



Если поговорить с реальными живыми детьми, то можно понять, что они не дураки, что они о чем-то думают, что они любят свою страну, при этом они чрезвычайно скептически относятся к той бесконечной обработке духовностью и нравственностью, которую они испытывают на себе последние лет семь.

И за это время выросло и повзрослело целое поколение людей – нынешних старшеклассников и первокурсников, которые уже выросли на ценностях свободы. Некоторые даже способны с забавным пафосом сказать взятое из иностранных фильмов: «У нас свободная страна!» – и тут же столкнуться с несвободой, несправедливостью, бессовестностью. Все это их возмущает, как и положено мировой несправедливости возмущать хорошего подростка, выросшего на правильных ценностях.

Взрослые смотрят на молодых, которые только-только выходят в общественное пространство, и понимают, что ничего про них, на самом деле, не знают. Абсолютно загадочное для них поколение. На митинги вышла совсем другая Россия. Сегодня уже у кого-то прочитала, что прошедшее событие скептики окрестили, извините, ночью поротых поп.

На самом деле, история не о том, что родители или учителя недосмотрели за своими детьми, а о том, что дети думают сами и думают не в ту сторону, в которую им велят думать взрослые.

Вышли дети потому, что повестка дня оказалась для них очень простой и понятной. Раньше были какие лозунги? «За свободные выборы». А что до этого детям, у которых еще нет никаких избирательных прав? Или марш памяти Немцова, которого они совсем не помнят. Сейчас же это очень ясная, понятная им повестка дня: она про совесть и социальную справедливость.

Надо сказать, что, наконец, политика добралась до сети “ВКонтакте”. Мы все говорили, что наши дети политически пассивны. Но вот реальная политика получила ту форму, ту упаковку, которую, как оказалось, может воспринимать поколение «ВКонтакте». Дети не смотрят телевизор, он им не нужен. Они живут в интернете, где совершенно другие законы, иная манера выражаться – не телевизионные истерические вопли, не школьная пафосная дидактичность, а легкость, ирония, разговор на равных.

Ролик против коррупции – он как раз в этой манере снят: не идеологической обработки, а спокойного ироничного разговора. И он очень хорошо лег на представления молодого поколения о том, что такое хорошо и что такое плохо. Воровать плохо. Говорить «денег нет, но вы держитесь» — цинично. Обирать казну, когда семье этого подростка и его друзей живется так, что они не могут позволить себе какие-то вещи, которые раньше могли, – плохо.

Все очень просто, на самом деле. Если мы посмотрим, что говорили журналистам дети, которые были на митинге, то увидим, что они не производят впечатление людей, оболваненных пропагандой. Наоборот, они производят впечатление детей умных, думающих и пытающихся разобраться в том, что происходит со страной, с ними самими. Подростки ищут свое место в стране, пытаются понять, до какой степени они готовы и могут влиять на происходящее в ней.

Родителям предстоит трудный разговор с детьми



Всегда есть повестка дня, которая перестает быть общественной и становится твоей личной. Для этих детей дело отчасти в тех самых расхождениях, которые еще Синявский обозначил как стилистические. Ставка на консерватизм, охранительство, на движение назад в прошлое, зажим всего живого, стремление все взять под контроль, всех заставить сидеть за партами, сложа ручки, и учить наизусть, что старшие говорят, – все это, боюсь, категорически расходится с тем, что сами эти дети думают про жизнь.

Ведь они – дети XXI века, а их в принудительном порядке пытаются вернуть в XIX век. Ну или хотя бы в доперестроечный СССР, где есть политинформации, где школьникам объясняют, что именно они должны думать, где существует суровый идеологический контроль (и вот вам знаменитое видео из Брянска, где директор школы разговаривает с мальчиком о политике).

Все это не может не вызвать протест у молодого поколения, которое привыкло к другой стилистике и живет в другом мире абсолютно других понятий. И вот здесь важно понимать очень грустную вещь.

Дети, которые выходят на уличные акции – это дети небитые, они не очень представляют той жесткости, с которой им придется столкнуться при персональном взаимодействии с системой.

Молодости свойственно чувство уверенности в том, что все будет хорошо. Подросток уверен: я не делаю ничего плохого, со мной все будет хорошо, меня не могут арестовать, я же ничего такого не делал… Он совершенно не ожидает, что его будут бить резиновой палкой за то, что просто шел по тротуару или вышел из Макдональдса в неподходящее время.

Родителям, даже если они сами разделяют те ценности, которые отстаивает оппозиция, и сами ходят на митинги, вероятно, надо серьезно разговаривать с детьми о том, что за этим может последовать, чего реально можно ожидать. И это трудный разговор.

Главное, не относиться к детям как к несмышленышам, которых кто-то использует. Подростки этого не услышат. С ними можно серьезно и содержательно спорить, им можно противопоставлять веские аргументы, если у родителей они есть. Но о политике с ними надо разговаривать серьезно, спокойно и уважительно. И как с большими: хватит их считать маленькими недоумками.

Подготовила Оксана Головко