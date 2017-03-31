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Пожилую женщину доставили в суд прямо из больницы в Архангельске

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31 марта. ПРАВМИР. Архангельские полицейские забрали из больницы пожилую женщину Марину Венчикову, которая была задержана на акции против коррупции.
Пожилую женщину доставили в суд прямо из больницы в Архангельске

Венчикова со своей внучкой вышла на митинг против коррупции в Архангельске, где была задержана и доставлена в отдел полиции. Там ей стало плохо и ее увезли городскую больницу.

В пятницу к женщине в госпиталь пришли полицейские и силой, не дав Венчиковой сменить больничную одежду, погрузили в машину и повезли в суд. Когда женщина решила сообщить о происшествии правозащитникам, полицейские попытались отобрать у нее телефон, сообщает «ОВД-Инфо».

Сама пенсионерка сообщила, что ей вменяются статьи «нарушение порядка проведения митинга» и «демонстрирование запрещенной символики», пишет «МК».

При этом она утверждает, что на ее плакате были лишь слова о Путине и России, а уже позже, как она считает, правоохранители, добавили туда свастику.

Активистка ожидает суда, причем в том случае, если он не состоится, ее, как ей сообщили, отправят не в больницу, а под стражу.

26 марта в России прошли антикоррупционные акции протеста. По их итогам около полутора тысяч человек были задержаны. Большинство задержанных отпустили, однако организаторы получили административный арест – до 25 суток. Организатор и вдохновитель акции политик Алексей Навальный, ранее опубликовавший расследование «Он вам не Димон», посвященное коррупции российского премьера, получил 15 суток ареста.

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