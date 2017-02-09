Правительство расширило обеспечение инвалидов собаками-поводырями

9 февраля. ПРАВМИР. Инвалиды по зрению смогут получать компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собак-поводырей, какая бы организация ни выделила животное.

Это следует из постановления правительства, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Принятое решение позволит обеспечить инвалидов по зрению, имеющих собак-проводников, компенсацией независимо от того, какая организация предоставила инвалиду собаку-проводника», – говорится в справке.

Инвалиды получают собак-проводников в рамках госзакупок, основным поставщиком выступает школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Однако в ряде случаев инвалиды по зрению получают собак из других источников.

Ранее ежегодная компенсация расходов выделялась инвалиду только на содержание собак, полученных через организацию, отобранную Фондом социального страхования или региональными властями.