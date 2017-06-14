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Пропавший четыре дня назад на Урале мальчик найден живым

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14 июня. ПРАВМИР. Четырехлетний ребенок, пропавший четыре дня назад в Свердловской области, найдем живым.
Пропавший четыре дня назад на Урале мальчик найден живым

«Сегодня одна из групп, прочесывающих местность, обнаружила ребенка. Это произошло около болота, в районе ЛЭП. Мальчик в изможденном состоянии. Необходима эвакуация вертолетом в больницу. Полицейские и сотрудники МЧС сейчас занимаются организацией этой операции», — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его, но мальчик потерялся. К поискам мальчика были привлечены до 500 человек.

Мальчика нашли в семи километрах от палатки родителей и десяти километрах от места пропажи, сообщили в СК.

Уголовное было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

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