Пропавший четыре дня назад на Урале мальчик найден живым

14 июня. ПРАВМИР. Четырехлетний ребенок, пропавший четыре дня назад в Свердловской области, найдем живым.

«Сегодня одна из групп, прочесывающих местность, обнаружила ребенка. Это произошло около болота, в районе ЛЭП. Мальчик в изможденном состоянии. Необходима эвакуация вертолетом в больницу. Полицейские и сотрудники МЧС сейчас занимаются организацией этой операции», — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его, но мальчик потерялся. К поискам мальчика были привлечены до 500 человек.

Мальчика нашли в семи километрах от палатки родителей и десяти километрах от места пропажи, сообщили в СК.

Уголовное было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».