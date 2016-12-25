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Самолет Минобороны России с 92 пассажирами на борту потерпел крушение над Черным морем

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25 декабря. ПРАВМИР. Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию. 
Самолет Минобороны России с 92 пассажирами на борту потерпел крушение над Черным морем
Фото: Antonio_D50.livejournal.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, на борту находились  военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.

По данным Life, в списке пассажиров рухнувшего самолета находилась Глава благотворительного фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Официально информация в настоящее время не подтверждена.

Разбившийся самолет был введён в эксплуатацию 33 года назад — в 1983 году. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.

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