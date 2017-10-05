Служба «Милосердие» запускает долгосрочную реабилитационную программу для детей с ДЦП

5 октября. ПРАВМИР. Пилотный проект годового сопровождения детей с детским церебральным параличом будет запущен впервые в России.

Сбор средств на реализацию новой реабилитационной программы объявила православная служба помощи «Милосердие». Цель программы, разработанной специалистами московского Центра реабилитации детей с ДЦП «Милосердие», — обеспечить пациентам непрерывное профессиональное сопровождение вместо ежегодных разовых курсов реабилитации, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

«Сейчас в России практически нет системного подхода по ведению и реабилитации таких детей, — рассказывает руководитель Центра реабилитации детей с ДЦП «Милосердие» Ксения Коваленок. — Мы надеемся, что результаты новой долгосрочной программы реабилитации подтвердят — идею годового сопровождения можно и нужно внедрять на государственном уровне».

На сегодня большинство детей с диагнозом ДЦП в России проходят курс лечения один или несколько раз в год, как правило, в разных центрах. Отсутствие единой команды специалистов, которые могли бы постоянно наблюдать пациента и корректировать индивидуальную программу лечения, снижает эффективность полученных за время реабилитации результатов.

Участниками пилотной программы службы «Милосердие» станут четыре ребенка с ДЦП. Для каждого из них будет разработана индивидуальная программа на год. Как отмечают организаторы, такая программа поможет ребенку закрепить важные для него двигательные навыки на долгий срок.

Стоимость годовой реабилитации одного ребенка составляет 552 829 рублей, таким образом, бюджет пилотной программы на год составит около 2,2 миллионов рублей.