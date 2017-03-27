Список “врагов народа” для студентов консерватории

“Это значит, что человек, ведущий это, с позволения сказать, занятие получает заработную плату наравне с преподавателями теории музыки, вокала и прочих дисциплин. То есть, наравне с работающими людьми”.

Мы слишком легко сдаем свои позиции, вот что я вам скажу.

Мы сдаем их так, как будто ничем и никогда они нам не были дороги.

Вот, если говорить кратко, то, о чем я думаю в последние дни, натыкаясь то и дело в интернете на возмутительный ролик, снятый на камеру кем-то из студентов великой и всемирно признанной Московской Консерватории, Аlma Мater сотен великих музыкантов, ученых, композиторов, составивших славу России по всему миру.

На экране группа студентов заслушивает во время занятия найденный на какой-то интернет-помойке список так называемых «врагов народа». Декламация «списка» сопровождается отрывочными бессмысленными комментариями «преподавателя».

Комментарии относятся к внешности, семейному положению и роду занятий лиц, включенных в этот странный перечень его неизвестными составителями. Такое удивительное во всех отношениях времяпрепровождение, по словам моих консерваторских коллег, включено в учебный план ВУЗа под названием «Основы государственной культурной политики».

Это значит, что человек, ведущий это, с позволения сказать, занятие получает заработную плату наравне с преподавателями теории музыки, вокала и прочих дисциплин. То есть, наравне с работающими людьми.

Многочисленные комментаторы этого видео в интернете возмущены беспардонной идеологической обработкой студентов.

Видимо, за 25 лет работы в Московском Университете моя психика претерпела ряд профессиональных деформаций, поэтому меня возмутило кое-что другое.

За последние пару лет я написала с десяток программ учебных модулей. Гордиться тут нечем, это занятие сожрало бездну моих сил и времени, но кое-что я теперь знаю и умею очень хорошо. Например, составлять четкие таблицы с учетом общей трудоемкости учебной дисциплины. Рассчитывать соотношение аудиторной нагрузки и самостоятельной работы студента. Четко излагать содержание учебного модуля (курса), его цели, задачи и формы оценивания, как промежуточного, так и итогового.

Так вот. “Занятие”, на котором мы “присутствовали” благодаря этой видеозаписи – это изумительный пример ХАЛТУРЫ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ, а так же – пустой и бессмысленной траты времени – прежде всего, с методической точки зрения.

Я не поленилась и полистала документ, который стал основой для этого нового предмета, который, вероятно, войдет в программы многих гуманитарных факультетов в стране. Так вот. Если бы люди ударили пальцем о палец, из того, что изложено на его 70 с лишним страницах, можно было бы скроить интереснейшую дисциплину.

Я, например, с большим интересом послушала бы умного культуролога на тему того, как именно “культура обеспечивает качество общества”.

Или юриста – о том, по каким именно законам взаимодействуют субъекты и объекты государственной культурной политики.

Или антрополога, например – о формировании менталитета народа и его “ценностной ориентации”.

Вместо этого кто-то счел возможным заменить серьезную учебную работу зачитыванием и обсуждением досужих интернетных сплетен.

И виноваты в этой вопиющей профнепригодности, к сожалению, не составители документа о культурной политике России.

Боюсь, что и в случае с основами мировых религий, которые мы собираемся преподавать в школах, виноваты будут не те, кто придумал эту дисциплину, а те, кто, не задумываясь, отдаст учебное время в перегруженной донельзя школьной программе неграмотным лекциям об истории мировых религий, а неумной и неграмотной пропаганде неизвестно чьих воззрений на сложнейшие вопросы, которые веками решает для себя человечество.

Может быть, уважаемому мною академическому сообществу стоит потратить силы и время на то, чтобы наполнить предложенные нам «сосуды» разумным содержимым, не уступая так легко свою территорию шустрым конъюнктурщикам, способным девальвировать идеи не только культуры и патриотизма, но и веры?