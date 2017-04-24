Священник победил в украинской версии шоу «Голос» (видео)

24 апреля. ПРАВМИР. Настоятель Троицкого храма в селе Недра Киевской области протоиерей Александр Клименко одержал победу в вокальном телешоу «Голос страны» на Украине.

«Победителем шоу, по результатам телефонного и SMS-голосования телезрителей, стал протоиерей Александр Клименко. В течение месяца со священником вокалом занималась известная эстрадная певица Тина Кароль. Отец Александр исполнил композицию Николая Мозгового «Материнская любовь», которую он пел на слепых прослушиваниях в начале февраля 2017 года», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Украинской православной церкви.

Победитель не только завоевал звание «Голоса страны», но и получил в подарок песню, трехмесячную ротацию на радио «Хит ФМ», клип и квартиру в Киеве, говорится в сообщении.

Суперфинал конкурса состоялся в воскресенье, 23 апреля. В финале приняли участие команды Тины Кароль — протоиерей Александр Клименко, от Сергея Бабкина выступила Вера Кекелия, от Джамалы Анна Кукса, а от Алексея Потапенко Ингрет Костенко.

В 2015 году в российской версии шоу «Голос» принимал участие Иеромонах Фотий (Мочалов), который в итоге победил в конкурсе.

«Я знаю, как очень многие люди через отца Фотия открывают для себя Православную веру», – сообщил Патриарх Кирилл в сентябре 2016 года на собрании игуменов и игумений в Храме Христа Спасителя. Он отметил, что по этой причине не стал «употреблять свою власть» и запрещать Фотию выступления.