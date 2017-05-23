Трамп стал первым президентом США, посетившим святыни Иерусалима

23 мая. ПРАВМИР. Президент США Дональд Трамп в понедельник посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима – Храм Гроба Господня и Стену Плача. Он стал стал первым действующим президентом США, совершившим такой визит.

Трамп гулял по Старому городу без сопровождения представителей израильского и палестинского руководства, сообщает ТАСС.

Это связано с неурегулированным статусом этого места. Если бы президент США предпочел бы какую-то из сторон, это привело бы к эскалации напряжения.

Старый город Иерусалима является спорной территорией. Палестинцы претендуют на то, что Восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства, в Израиле считают Иерусалим неделимой столицей.

В ходе визита Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом.