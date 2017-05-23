Трамп стал первым президентом США, посетившим святыни Иерусалима

Трамп гулял по Старому городу без сопровождения представителей израильского и палестинского руководства, сообщает ТАСС.
Это связано с неурегулированным статусом этого места. Если бы президент США предпочел бы какую-то из сторон, это привело бы к эскалации напряжения.
Старый город Иерусалима является спорной территорией. Палестинцы претендуют на то, что Восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства, в Израиле считают Иерусалим неделимой столицей.
В ходе визита Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом.
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Трамп гулял по Старому городу без сопровождения представителей израильского и палестинского руководства, сообщает ТАСС.
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