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Трамп стал первым президентом США, посетившим святыни Иерусалима

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23 мая. ПРАВМИР. Президент США Дональд Трамп в понедельник посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима – Храм Гроба Господня и Стену Плача. Он стал стал первым действующим президентом США, совершившим такой визит.
Трамп стал первым президентом США, посетившим святыни Иерусалима

Трамп гулял по Старому городу без сопровождения представителей израильского и палестинского руководства, сообщает ТАСС.
Это связано с неурегулированным статусом этого места. Если бы президент США предпочел бы какую-то из сторон, это привело бы к эскалации напряжения.
Старый город Иерусалима является спорной территорией. Палестинцы претендуют на то, что Восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства, в Израиле считают Иерусалим неделимой столицей.
В ходе визита Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом.

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