“Учитель от Бога – это интуиция”

"Задача учителя не только в том, чтобы помочь ученику развить талант, но дать понять ученику, что талант, отпущенный ему природой – это ещё и большая ответственность". В День учителя "Правмир" публикует цитаты из книги бессменного директора московской гимназии №1543 Юрия Завельского "Еще раз об учителе: Мысли вразброс".

“Как важны для ребёнка первые школьные шаги! Потом они невольно отзовутся, несмотря на их затухание с годами, во всей последующей жизни человека. Мы понимаем значимость этих первых шагов для формирования таких умений, как умение читать, писать, считать, которыми должна вооружить начальная школа ребёнка, но часто забываем о такой важной способности, без которой полноценный человек состояться не может, как умение преодолевать трудные испытания, которые ложатся на плечи человека в течение всей его жизни”.

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“Уважительное, заинтересованное отношение к каждому ученику – вот первый признак хорошего учителя”.

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“Всё-таки учительская профессия рассчитана на талантливых людей. Она не терпит усреднённости: «посредственный учитель» звучит также нелепо как, к примеру, «посредственный поэт». Посредственный поэт – это вовсе не поэт”

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“Всю жизнь считал, что самая надёжная и полезная форма учёбы для учителя, как и для любого интеллигентного человека, – самообразование с его внутренней свободой, возможностью выбора, основанного на реализации личного интереса и своего смысла, вложенного им в своё образование”.

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“Педагогика – это наука об искусстве обучения и воспитания человека. Это своеобразный симбиоз науки и искусства. И человек, занимающийся педагогикой, должен в одинаковой степени владеть как одним, так и другим. Обладать умением научного анализа разных педагогических ситуаций и проявлять подлинное искусство в работе с разными с педагогической точки зрения детьми”.

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“Я иногда, глядя на некоторых учителей, невольно вспоминаю Станиславского. Так и хочется сказать им его словами: друзья, любите школу в себе, а не себя в школе. Помните, что учительство – это не просто работа, а великое и честное служение детству. Будьте предельно требовательны не столько к ребёнку, сколько к себе. Не ставьте перед собой задачу непременно понравиться людям. Люди сами оценят ваш труд, и тогда слава придёт к вам без вашего стремления к ней”.

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“В юности жизнь, которая у тебя впереди, кажется бесконечно долгой. На самом деле, прожив большую жизнь, на склоне своих лет могу сказать, что такой взгляд, к сожалению, – неизбежное заблуждение, обман молодости. Жизнь, увы, намного короче, чем нам бы хотелось. Гёте считал, что каждый миг нашей жизни – это дар, отпущенный нам природой. Он приходит к нам из вечности и в вечность навсегда уходит, никогда не повторившись. А раз так, надо каждое прожитое мгновение своей жизни уметь наполнить богатым и интересным содержанием. Только при этом человек сможет многое в жизни обнять, многое понять, многое испытать, многое увидеть. Вот задача учителя – научить растущего человека ценить время, которое он проживает, ценить каждую его минуту, дать ему понять, что время – это материал, из которого соткана жизнь”.

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“Не помню, кто сказал: человека делают вовсе не родители и не школа, а случай, поступок и подвиг. Может быть, в чём-то это и верно. Но если это так, то готовность с достоинством использовать представившийся тебе случай, совершить красивый поступок – эта готовность формируется всё-таки во многом в семье и школе. И нравственное воспитание, о котором мы так часто говорим, направлено как раз на то, чтобы человек в любом случае вёл себя достойно, не теряя лица.

Может быть, именно в этом заключена суть воспитывающей деятельности учителя?”

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“Всегда считал мобильный, подвижный, гибкий ум важнейшим условием высокого профессионализма учителя. Такой ум позволяет не только правильно оценить быстро меняющуюся педагогическую ситуацию, но и отслеживать те изменения, которые происходят в том или ином ученике по мере его взросления, и в зависимости от этого менять свой взгляд на него. К сожалению, многим учителям менять свою точку зрения на ученика бывает не так просто, поскольку эта точка зрения достаточно устойчива”.

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“Чтобы стать настоящим педагогом, необходимо обладать ярко выраженными способностями, иначе говоря, талантом, который заложен в молодом человеке генетически. Но научить учительскому «ремеслу» (в хорошем смысле этого слова), при желании к этому самого человека, можно. И не только можно, но и нужно!

Это необходимо потому, что одного таланта мало: талант надо уметь направить на те цели и задачи, которые учитель ставит перед собой. Без умения работать вряд ли это достижимо, даже при большом таланте”.

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“Быть учителем – это постоянно работать над собой.

В данном случае речь идёт не столько о профессиональной, сколько о духовной составляющей личности педагога. Быть учителем – это, несомненно, призвание и талант. Но это ещё и постоянное самосовершенствование, непрерывная, вдумчивая работа над собой. Всё это требует, конечно, немалого терпения и трудолюбия, жизненного подвига.

Духовная жизнь человека может быть по-настоящему богатой только в тесной связи её с литературой и искусством. Художественная литература, искусство, отражая драматизм жизни, способствуют духовному росту человека, помогают раскрывать ему крылья, чтобы он понимал, что жизнь прекрасна, когда она лишена порока, греха, злого начала. Искусство, как и литература (будучи искусством слова), помогают собственному пониманию человека, истории, судьбы страны. Нетрудно понять, как это важно для учителя, для его духовной культуры”

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“И снова про любовь.

У Гёте: «Хорошо научиться можно у того, кого любишь». Но ведь для того, чтобы кто-то полюбил тебя, нужно, чтобы ты полюбил его.

Однако любить детей вообще и любить их порознь совсем не одно и то же. Очень трудно влюбить каждого в себя, как бы этого ни хотелось. Но в любом случае ученик должен почувствовать, может быть, не столько любовь, сколько интерес учителя к нему, и этот интерес, несомненно, обеспечит его успех в учёбе”.

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“Всё-таки хороший педагог может вырасти из человека, который сам помнит своё собственное детство, а также детство и отрочество своих сверстников”.

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“Есть педагоги от Бога, а есть педагоги от профессии. Педагог от Бога наделён от природы тем тонким чутьём, проницательностью, которые позволяют ему постичь ребёнка, услышать его внутренний голос, понять и принять в тех или иных ситуациях единственно правильное решение. Одним словом, учитель от Бога – это интуиция. Его талант помогает ему легко и бережно прикоснуться к детской душе, без особых усилий оказать огромное влияние на ум и сердце ребёнка. Таких педагогов – с ярким педагогическим талантом, – к сожалению, очень мало”

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“Самое страшное, что может допустить учитель, – отторгнуть от себя сложного, трудного, не поддающегося воздействию учителя ученика, даже ожесточить его, а нет ничего страшнее в школе, чем ожесточившийся ребёнок”.

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“У Сент-Экзюпери в «Письме заложнику» есть такая фраза: «Жизнь создаёт порядок, но порядок не в силах создать жизнь».

Как это верно подмечено!

Между тем приходится часто наблюдать, как в школе пресловутый порядок создаётся не ради жизни, а ради порядка, а иногда и вопреки жизни. Учителю же в работе с детским коллективом надо заботиться не столько о порядке, сколько о разумной жизни детей, той жизни, которая, как писал Экзюпери, этот порядок создаёт”.

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“В основе гуманной педагогики лежит тесное сотрудничество между учителем и учеником, при котором ученик выступает не столько как объект воспитания, сколько как его субъект. В авторитарной педагогике система отношений между учителем и учеником выстраивается по-другому принципу: начальник (учитель) и подчинённый (ученик). Это создаёт совсем другую атмосферу общения, лишая его подлинной доброты, доверительности и взаимной заинтересованности. К сожалению, наша советская тоталитарная школа не могла быть иной, кроме авторитарной, хотя в ней было много разных учителей, в том числе исповедующих подлинно гуманную педагогику.

Но вот что я наблюдаю. Многие учителя, выросшие в своё время в советской школе, вольно, чаще невольно, привнесли в современную школу ту авторитарность, в которой их когда-то воспитывали. С такими учителями детям нелегко”.

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“Задача учителя не только в том, чтобы помочь ученику развить талант, но дать понять ученику, что талант, отпущенный ему природой – это ещё и большая ответственность”.

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“Я думаю нельзя себя называть учителем кого-либо.

Учеником могу назвать лишь того, кто меня назовёт учителем. Учитель – это не тот, кто чему-то конкретно кого-то научил, а тот, кто оказал на кого-то сильное влияние. Вот это последнее – самое главное в слове учитель”.

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“Как в педагогике, в общении с ребёнком важна правда. Для ребёнка она главное в его отношении со взрослым.

Но вот что я часто замечал. Большинство взрослых людей живут правдой ума, а педагогика – это та, может быть, единственная сфера человеческой деятельности, где так важна правда чувства, правда сердца. Сердце всегда подскажет учителю правильное решение”.

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“Что мешает некоторым людям быть аккуратными в общении с другими? Чаще всего – отсутствие терпимости. Терпимости как снисходительного отношения к людям, их слабостям, их недостаткам, если их недостатки не мешают другим. Эта та доброжелательность, которой часто не хватает нам самим, и которую мы ждём от других”.

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“Для того чтобы верить в ребёнка надо обладать определённым свойством характера, а именно – оптимистическим взглядом на жизнь вообще и на ребёнка в частности. Дело в том, что пессимист в каждой возможности всегда видит трудности, а оптимист в каждой трудности видит возможности. В достаточно сложной учительской профессии это особенно важно. Вот почему только оптимистически настроенный учитель всегда найдёт в ребёнке точки роста и, опираясь на них, постепенно поможет его внутреннему росту”.