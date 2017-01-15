Услышать сердце Христа

«Всё, что разрешено Богом и законом, Я делаю так же, как и вы, чтобы дать понять: не нужно прекращать заниматься своими делами. Главное – чтобы среди дел вы не забывали обо Мне, Начале и Конце всего. Я подарил вам жизнь, подарил рассудок, а вы вот-вот лишитесь его от множества суетных, бесполезных и тяжелых мыслей». Архимандрит Андрей (Конанос) – о том, как приблизиться к постижению тайны Боговоплощения и что всегда нужно помнить для сохранения мира в душе.

Так было и две тысячи лет тому назад. «Оставь нас, уходи», – говорили Богу люди. И тогда Бог сказал: «Они не понимают, что Я хочу сказать им. Они не понимают Меня, потому что Я – Бог, а они – люди». А так как Ему очень хотелось, чтобы мы увидели, как сильно Он любит нас, Он сказал: «Раз люди сами не могут понять Меня, Я знаю, что делать. Я стану Человеком, чтобы говорить с вами, мои возлюбленные ласточки, на вашем языке. Я буду как вы, с таким же Телом, как ваше – чтобы вы, глядя на Меня, больше не думали, что не понимаете Моих слов, которые Я повторяю вам постоянно. Я снова и снова буду говорить каждому из вас: «Люблю тебя, прощаю и жду, когда ты придешь ко Мне, спасаясь от холодов. Возьми Меня за руку, и Я отведу тебя туда, где ты обретешь покой. И тогда ты спросишь: «Господи, Кто Ты? Ты говоришь так ясно, так понятно, словно мы друзья. Кто же Ты?» И приблизившись ко Мне, поймешь, что Я и вправду такой же Человек, как и ты, но помимо этого Я еще и Бог. И не испугаешься, и спасешься».

Бог так и сделал. Он стал Человеком, мы начали понимать Его и теперь сами выбираем, как к Нему относиться. Но каким бы ни было наше отношение, ни один из нас не может теперь сказать: «Я не знаю Бога, я не понимаю, что Он говорит». Потому что Господь пришел к нам на землю. Как поется в 8 икосе акафиста, Весь бе в ни́жних и вы́шних ника́коже отступи́ неописа́нное Сло́во: снизхожде́ние бо Боже́ственное, не прехожде́ние же ме́стное бысть, и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя (Весь был причастен к нижним (т. е. к земным, к людям), но и от вышних не отступил (т. е. не разорвал связи) непознаваемое Слово (см. Ин.8:23), ибо это было не пространственное перемещение (смена места), а божественное снисхождение и рождество от Девы, принявшей Бога).

Бог и там, и здесь. На небе и на земле, среди нас. Непостижимая тайна. Однако Господь хочет открыть нам эту тайну – ведь Он воплотился для того, чтобы сказать каждому: «Я люблю тебя». Он может шепнуть тебе эти слова еле слышно, прямо в ухо, чтобы их услышал именно ты, Его возлюбленное чадо. «Я люблю тебя, и потому стал Человеком – чтобы забрать тебя из холодов греха и обмана и отвести в тепло Рая. Иди ко Мне! Полетели со Мной!» А ты в ответ: «Господи, я не могу лететь так далеко». Тогда Господь говорит: «Ты полетишь на Моих крыльях. Иди сюда, вот, Я раскрываю их тебе и распинаюсь». Словно ласточка, Он распахивает «крылья» на Кресте и тем самым говорит нам, как сильно и необъятно любит нас.

И говоря о Рождестве Христовом в Вифлееме, мы отправляемся на Голгофу. Тот свет, который озарил тогда Вифлеем, озаряет и Голгофу. Пещера в Вифлееме стала местом рождения Христа, а пещера рядом с Голгофой – местом Его погребения. Две пещеры в разное время приняли Пресвятое Тело Господа Нашего. И когда Бог создавал землю, он создал и эти пещеры, потому что уже тогда Ему было известно, что в первой Он родится и произойдет воплощение Бога Сына и Слова Божия, а вторая станет последним Его жилищем на этом свете, Его ложем, где будет погребено Тело Его.

Эта мысль мне очень нравится. Но если бы в один прекрасный день у меня получилось осознать это по-настоящему, познать опытным путем, если бы я смог действительно увидеть рядом с собой Христа и полюбить Его всем сердцем, какую радость мне довелось бы пережить! Как это было бы прекрасно! Именно такими и должны быть наши чувства. Нужно не говорить о Боге, а молиться Ему. Не рассказывать о Нем в радиопередаче, произнося красивые слова, а говорить с Ним, говорить все эти слова Ему лично, и наслаждаться этим. Не думать о том, что сказать в эфире и какой будет реакция слушателей, а просто подумать: «Господи, мы замолкаем, чтобы слушать только Тебя, смотреть на Тебя, прикасаться к Тебе, сообщаться с Тобой. Чтобы Ты заполнил всю нашу жизнь».

То, что так беспокоит тебя сейчас, не так важно. Это не проблема, правда. Просто пока ты этого не понимаешь и потому жалуешься. Но когда ты увидишь, как любит тебя Господь, то посмотришь на все другими глазами. И не один я так считаю. Знаешь, что мне пишут люди? «У меня рак, и я благодарю Господа». Одному такому человеку я предложил пойти со мной на радио, чтобы он сказал эти слова во всеуслышание в прямом эфире. Нет, я не выдумываю – на самом деле есть такие люди, которые тяжело болеют и при этом говорят: «Если Господь со мной, никаких проблем у меня нет». Эти слова означают, что человек понял самое главное – прикоснулся ко Христу. И тебе я желаю в этом году прикоснуться к Нему. Ведь как только это произойдет, ты поймешь, что всё остальное неважно.

Я не имею в виду, что тебе нужно ехать на Афон и становиться монахом. Впрочем, если Господь призовет тебя, это будет замечательно. Но не это главное. Не нужно идти в монахи потому, что ты одинок и это удручает тебя (в оригинале здесь игра слов – слово μοναχός в греческом языке, помимо «монах», имеет значение «одинокий, один». – Прим. перевод.). Все мы в этом мире одиноки – и женатые, и неженатые. Потому что в любом случае каждый из нас живет наедине со своим «я». Ты и твоя душа – вы оба одиноки. Но когда мы по-настоящему ощутим Христа, то поймем: всё, что так занимает нас в этой жизни, – на самом деле глупые пустяки, а Единственное, Что сопровождает нас в жизнь вечную, – это Господь.

Если какие-то, допустим, сто лет земной жизни так много отнимают у нашей души, то представь, сколько всего ей предстоит лишиться в жизни вечной, о которой мы сейчас вообще не думаем, будто ее и не существует вовсе. Ведь мы живем так, будто вечной жизни нет. Господь потому и пришел к нам на землю, чтобы сказать: «Есть и другая жизнь. Поэтому Я сейчас с вами. Ем и пью вместе с вами, чтобы вы не говорили, что Бог – это какой-то социопат. Иду на свадьбу в Кане Галилейской, чтобы вы не говорили, что Бог только разлучает людей и чуждается земных радостей, чувств, любви. Я иду и в Храм, и в синагоги, и в мастерскую к Иосифу, и на берег Галилейского озера, где вы ловите рыбу, и в горы.

Всё, что разрешено Богом и законом, Я делаю так же, как и вы, чтобы дать понять: не нужно прекращать заниматься своими делами. Главное – чтобы среди дел вы не забывали обо Мне, Начале и Конце всего. Я подарил вам жизнь, подарил рассудок, а вы вот-вот лишитесь его от множества суетных, бесполезных и тяжелых мыслей. Но ведь разум был дан вам не для того, чтобы сходить с ума от мыслей, а для того, чтобы была возможность думать обо Мне, Боге. А вместо этого вы начинаете думать разные глупости и доводите себя до болезни. Кто же в этом виноват? Неужели Я? Я виноват в том, что ты забыл обо Мне, поместив Меня на задворки своей жизни, и теперь страдаешь от депрессии? Но как можно радоваться в таком случае?»

Вот что такое Рождество. Господь смиренно приходит к нам и говорит: «Дети Мои, Я здесь! Я пришел к вам как Младенец, маленький ребенок, который никого не ругает, не обвиняет, не размахивает плетьми, а просто тихо лежит в убогой пещере. Маленькое, нищее Дитя. Я сделал это для того, чтобы вам было проще приблизиться ко Мне и узнать тайны Царствия Небесного, узнать множество бесценных истин, а затем спастись и стать счастливыми. Если хотите, следуйте за Мной».

Вот в чем смысл праздника Рождества. Но не только в этом.

Каждый год нам кажется, что мы наконец поняли, о чем этот праздник. Однако истинный его смысл бесконечен. Выбери то, что тебе ближе. Но не забывай, что жизнь меняется не от мыслей, а с помощью Божественной благодати.

Я желаю тебе особенно в эти дни быть любящим, благодарным, не беспокоиться, не обижаться самому и не обижать других. Почувствовать, как сильно любит тебя Господь. Перестать угрызаться, обвинять себя, отбросить всякое чувство вины. Почувствуй себя возлюбленным чадом Божиим! Пойми, что Господь любит тебя. Что есть Тот, Кто всегда думает о тебе – даже когда ты остаешься один, проводив гостей после праздничного ужина. Или когда уезжаешь к морю и сидишь на берегу, терзаясь мыслями и переживаниями… Или когда поднимаешься в горы… Даже в такие минуты помни – есть Тот, Кто очень сильно любит тебя. И Его любовь бесконечна.

Сегодня родилась Любовь – Бог, Который есть Любовь. В маленьком Вифлееме начало биться самое любящее сердце в мире – сердце нашего Господа. И с этого момента в каждом его ударе чувствуется только любовь. Сердце сокращается, перекачивая кровь, – так вот, сердце Христа «перекачивает» еще и любовь. Постоянно.

Сердце маленького Господа, Который родился две тысячи лет тому назад, бьется с огромной любовью к тебе. «Я люблю тебя! Поэтому я и родился, не погнушавшись сойти на землю, не побрезговав людьми. Я искал и нашел тебя, обнял, поцеловал – в то время, как ты пребывал в зловонии и нечистотах. Потому что Я люблю тебя. И я здесь, чтобы ты увидел Меня и наконец нашел то, что так долго искал. Чтобы ты перестал мучить себя – вместо этого Я Сам принесу Себя в жертву, чтобы ты был спасен. Я пришел, чтобы ты обрел покой. Чтобы перестал гадать о своей судьбе на кофе и картах, ходить к экстрасенсам и астрологам. Я буду твоей Судьбой, твоим Счастьем». И ты действительно очень счастливый человек, если веришь не в судьбу, а в Христа.

Одна женщина как-то сказала мне:

– Отче, мне уже пятьдесят один!

Я ответил ей:

– Благодари Бога, что тебе удалось прожить полвека и что у тебя получилось узнать Того, Кто отведет тебя в Вечность. Твои годы приближают тебя к вечной жизни, к Тому, Кто говорит: «Я – Воскресение и Жизнь, и верующий в Меня если и умрет, оживет».

Люби родившегося Христа, и никогда не умрешь. Люби Того, Кто есть любовь, и знай, что любовь не умирает. Будь всегда с Богом!

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»