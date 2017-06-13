В Челябинске микрозаймы рекламировали на календаре с молитвой «Отче наш»

13 июня. ПРАВМИР. Челябинское управление ФАС начало рассмотрение дела по рекламе с религиозными христианскими символами.

Дело о нарушении рекламного законодательства было возбуждено в отношении ряда микрофинансовых организаций, в рекламе которой наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.

Большинство членов экспертного совета при УФАС, а также 270 участников опроса из 660 проголосовавших на сайте ведомства подтвердили, что такая реклама содержит признаки нарушения закона, так как может оскорблять чувства верующих.

Аналогичной позиции придерживаются в Челябинской епархии, которая прислала в ФАС соответствующее письмо.

«Данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды», — говорится в письме.

Рассмотрение дела перенесено на 16 августа.