В Дании скончался князь Димитрий Романович – старший в роду Романовых

1 января, ПРАВМИР: Князь Димитрий Романович – старший в роду Романовых – скончался в Дании на 91-м году. Об этом сообщила ТАСС его супруга княгиня Феодора Алексеевна.

Димитрий Романович Романов (род. 17 мая 1926, Антиб, Франция) — общественный деятель, меценат, благотворитель, историк, писатель, глава Объединения членов рода Романовых. Младший сын князя Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны Шереметевой. Является праправнуком Николая I по мужской младшей линии; принадлежит к ветви «Николаевичей» рода Романовых. Титулуется князем крови императорской. Большинством из потомков императора Николая I, за исключением потомков Владимира Кирилловича, считался главой Дома Романовых.

8 октября 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность князю Димитрию Романовичу за вклад в национальную историю. В день памяти преподобного Сергия Радонежского они встретились в Троице-Сергиевой лавре и поклонились мощам святого.

«Благодарю Вас за все то доброе, что Вы сегодня делаете. Самое главное, что Вашими трудами соединяется история. В этом уникальность Вашей личности и вообще уникальность Дома Романовых, – сказал Патриарх. – Живущие люди соединяют в своей семейной традиции части нашей национальной истории, разорванной трагическими событиями начала ХХ века».