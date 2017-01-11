В эти дни Бог прижимает нас к своей груди

Как мы проводим Святки – праздничные дни после Рождества Христова? В чем их истинная радость? Проповедь священника Константина Камышанова.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Время, в котором мы сейчас живем, называется Святки. В году два таких времени, когда Рай приближается к Земле настолько близко, что миллионы людей становятся похожими на ангелов. Это Святки и Светлая Пасхальная неделя.

Постами мы копим Святой Дух на сердце. Творим дела милосердия и великодушия, а потом, в эти святые дни, показываем Христу, что мы можем и чему мы научились.

Целый год мы живем, как люди или как звери. Про нас таких хорошо сказал писатель Ремизов: «Человек человеку волк, брат и товарищ». Но два раза в год мы пытаемся пожить без волка, чисто, как ангелы.

Святки и Светлую правильно пережить с чистым сердцем и Солнцем Христа в душе. Благодать, добытая постом, легко поддерживает нас на лету. Мы вполне легко можем идти над мирской пучиной, как апостол Петр шел по волнам, и не тонуть.

Поэт сказал:

Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас…

Немного перефразировав, можно сказать:

Есть что-то прекрасное в Святках, а с ними – прекрасное в нас.

Мы все в это время любили, а значит, любили и нас!

Святки – это время, когда нам легко и приятно быть ангелами.

Святки – это время, когда в сердце живет Бог, довольный нами.

Святки – это время, когда мы по-ангельски чисто и бескорыстно любим людей.

Святки – это время, когда мы, как Серафимы и Херувимы, духом понимаем и пламенно любим Бога.

Надолго нас не хватает. Жить так долго нам тяжело. Странно – легко и тяжело. Нам хочется обратно быть наполовину ангелом и наполовину зверем.

Но пару недель в году стоит побыть невозмутимым ангелом и показать Богу:

«Господи, хочу в Рай, и не могу. Господи, прости меня окаянного. Хоть и грешил и огорчал Тебя, но никогда в уме не предавал Тебя, а что натворил, так то не со зла, а по дурости. Люблю Тебя одного больше всего на свете и буду любить всегда.

Ты прости и помоги мне. Вот завтра поищешь меня, а меня нет. А сегодня я как умею лечу к Тебе. Ты приблизил Рай к Земле. И я вижу этот Рай среди русских заснеженных равнин. И он нравится мне. И мне за счастье среди мороза и снежной чистоты утешаться Тобою как Солнцем».

Мороз и труд, терпение и милость – это наше русское любимое.

Дай Бог нам прожить эти дни с чистым сердцем и в Духе любви.

Как выглядит чистое сердце, можно узнать после исповеди.

Как сердце полно Духом, можно узнать после причастия.

А как жить с Богом, можно узнать из Святок.

В эти дни Бог берет нас и прижимает к Своей груди. Грехи души могут удаляться Богом скальпелем стыда. Но Бог может смыть их и радостью. Как половодье сметает мусор из полей и лесов.

Святки – это половодье радости. Это одно из лекарств Бога. Лекарство сильное, драгоценное и редкое.

Бог применяет разные способы очистить наше сердце, и половодье любви – одно из них.

Позволим Богу действовать в нас этим сладким лекарством. Позволим и мы себе увлечься течением этих вешних вод и безоглядно полюбить жизнь и людей.

Помоги нам, Господи, вкусить это вино райской радости и, насладившись им, подойти ко Крещению. Ведь Крещение – это неизбежный финал возрастающей любви. В Крещении мы осознаем, в чем суть отношений Лиц в Троице. В чем суть нашего богоподобия, дарованного нам при сотворении – в жертве любви.

Да поможет нам Бог обрести чистое сердце и да пошлет нам дела милосердия и великодушия, чтобы мы, вкусив радость Рая, всегда помнили о ней и всю жизнь искали путь в этот настоящий и единственный родной небесный дом.