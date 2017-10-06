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В месяцеслове Русской Церкви появятся имена новых святых

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6 октября. ПРАВМИР. Священный Синод на сегодняшнем заседании постановил включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имена епископа Мардария (Ускоковича) и архимандрита Севастиана (Дабовича).
В месяцеслове Русской Церкви появятся имена новых святых
Епископ Мардарий и архимандрит Севастиан

Решение было принято после доклада митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о канонизациях святителя Мардария и преподобного Севастиана, совершенных в Сербской Православной Церкви (журнал № 83).

Синод постановил включить имя святителя Мардария в месяцеслов Русской Церкви с определением празднования его памяти 29 ноября /12 декабря, а имя преподобного Севастиана Джексонского – с определением празднования его памяти 17/30 ноября.

Святитель Мардарий (Ускокович) (1889–1935) стал первым сербским архиереем на американском континенте с титулом епископ Американский и Канадский. С его именем связано дело административного устроения первой сербской епархии в США и Канаде. За двенадцать лет проведенных перед этим в России будущий архиерей немало потрудился и на благо Русской Церкви.

Преподобный архимандрит Севастин (Дабович) (1863–1940) всю свою жизнь посвятил миссии и служению Церкви, в первую очередедь на Американском континенте, где родился в семье сербского эмигранта. Архимандрит Севастиан руководил Сербской духовной миссией, и ему принадлежат неоценимые заслуги в организации церковной жизни.

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