В Москве открылась самая большая школа в России

30 августа. ПРАВМИР. Самая большая школа страны открылась на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка. Здесь смогут учить 2100 человек.

800 человек смогут учиться в начальных классах, еще 1300 — в средних и старших. 1 сентября сюда придут 1100 детей. Планируется, что уже в этом учебном году в ней будут заниматься 2,1 тысячи ребят. В школе будут работать около 300 педагогов и других сотрудников, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Для учеников оборудовали артистические комнаты, спортивные залы, библиотеку с конференц-залом. На территории школы сделали площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и беговые дорожки, а также установили тренажеры.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в новой школе начальные классы будут заниматься отдельно от средних и старших.

«Школа очень правильно зонирована, так что здесь, я надеюсь, будет и комфортно, и безопасно», — сказал мэр столицы. Он поздравил учеников и педагогов с новосельем и добавил, что по плану школа должна была быть построена на полгода позднее.

Здание площадью 28,5 тысяч квадратных метров расположено на участке в 2,6 гектара. Школу возвели в форме буквы М, чтобы освещение соответствовало нормативам.

На территории школы создали площадки для проведения школьной линейки и для активного отдыха. Здесь также есть спортивное ядро с площадками для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, беговыми дорожками из резиновой крошки и тренажерами.

С 2011 года в Москве построили 279 зданий детских садов и школ. 213 из них возвели за счет городского бюджета, 66 — на средства инвесторов.