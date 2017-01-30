В России вводится механизм маркировки лекарств

30 января. ПРАВМИР. Механизм маркировки лекарств специальными кодами вводится в действие в России. Это делается для предотвращения оборота контрафакта в аптечных сетях.

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции, которую мы ведем», – сказал премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами, его цитирует Интерфакс.

По его словам, будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, и любой человек с помощью специального прибора-сканера или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить его на легальность.

На первом этапе система будет протестирована, а по итогам эксперимента принято решение об обязательности маркировки для всех участников этого рынка – производителей и торговых сетей.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович пояснил, что «на первом этапе системы пройдет период апробации, участие в системе будет добровольным в течение одного года».

«Уже сейчас о готовности участвовать в этой работе заявили ключевые производители лекарственных средств, в том числе по жизненно важным лекарствам, также готовность подтвердили основные дистрибьюторские сети и ряд крупнейших регионов, включая Москву. В Москве работа начнется в Зеленограде», – сказал Дворкович.