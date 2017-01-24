В школах появятся тьюторы для работы с детьми с инвалидностью

24 января. ПРАВМИР. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что в российских школах может появиться должность тьютора, который будет помогать работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы хотим попытаться в школах и детских садах ввести тьюторов, помощников учителей, чтобы можно было обучать в классах не одного-двух детей с ограниченными возможностями здоровья, а как минимум трех», – цитирует ТАСС министра.

1 сентября 2016 года в России вступил в силу новый образовательный госстандарт, целью которого является обеспечение равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья при получении школьного образования и создание для этого оптимальных условий.

По информации Минобрнауки, в 20% школ дети с ограниченными возможностями учатся в обычных классах.