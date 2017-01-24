О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Помочь Правмиру
Помочь Правмиру
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

В школах появятся тьюторы для работы с детьми с инвалидностью

|
24 января. ПРАВМИР. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что в российских школах может появиться должность тьютора, который будет помогать работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В школах появятся тьюторы для работы с детьми с инвалидностью

«Мы хотим попытаться в школах и детских садах ввести тьюторов, помощников учителей, чтобы можно было обучать в классах не одного-двух детей с ограниченными возможностями здоровья, а как минимум трех», – цитирует ТАСС министра.

1 сентября 2016 года в России вступил в силу новый образовательный госстандарт, целью которого является обеспечение равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья при получении школьного образования и создание для этого оптимальных условий.

По информации Минобрнауки, в 20% школ дети с ограниченными возможностями учатся в обычных классах.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Минобрнауки: случаи растления детей в школах не были и не будут массовыми
Минобрнауки: случаи растления детей в школах не были и не будут массовыми
Новостная служба "Православие и мир"

Министр образования и науки России Ольга Васильева отреагировала на информацию о домогательствах в школе «Лига школ»

Младенца, который не умел плакать, вылечили врачи в Перми
Младенца, который не умел плакать, вылечили врачи в Перми
Новостная служба "Православие и мир"

У девочки были закрыты слезные пути, из-за чего слезы накапливались в организме

Россияне считают, что четырех лет мало для обучения в вузе – ВЦИОМ
Россияне считают, что четырех лет мало для обучения в вузе – ВЦИОМ
Новостная служба "Православие и мир"

При этом все больше россиян говорят об улучшении отношения студентов к учебе

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
91% собрано / 32600 руб. осталось
Кирилл Серегин: встать на ноги, чтобы вырастить сына
Кирилл Серегин: встать на ноги, чтобы вырастить сына
78% собрано / 127980 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Госдуме в рамках рождественских чтений заработали выставки
Новостная служба "Православие и мир"

В Думе открылись выставки «Красота Божьего мира» и «Достояние России. Страницы истории и духовные традиции»

"
Светлана Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь
Новостная служба "Православие и мир"

Другой ребенок, которого органы опеки согласились вернуть в семью, госпитализирован

"
Православные врачи из Петербурга изучат опыт клинической смерти
Новостная служба "Православие и мир"

Материал ляжет в основу работы о целесообразности причащения человека, который находится в клинической смерти

Все статьи автора
Статьи Дня
Как и почему изымают детей из семей
Валерия Михайлова

Елена Альшанская о том, имеет ли право опека лезть в холодильник и…

“Марш женщин на Вашингтон”: проабортная идеология и бремя абсурда
Сергей Худиев

Плакаты с требованиями уважать право на аборт вызывают чувство сюрреализма и тяжелых…

Земля на пороге и нож в дверном косяке
Ксения Волянская

Как не умереть от страха, если рядом появился колдун

самое читаемое

Когда закончатся деньги, меня ждет медленная смерть23,526

– Алло, это Иисус16,160

Уйти после «Отче наш», не оглянувшись12,179

“Ты ребенок – ты никто, молчи и делай, что взрослые скажут”10,251

Гермиона и ее рай7,901

В каждом из нас глубоко живет язычество (+аудио)5,224

Как и почему изымают детей из семей4,544

Земля на пороге и нож в дверном косяке2,755

“Марш женщин на Вашингтон”: проабортная идеология и бремя абсурда2,682

Выпускники московской школы обвинили руководство заведения в сексуальном насилии2,578

лучшие авторы

Анна Бессарабова23,526

Новостная служба16,278

Хавьер Кремадес16,160

Инокиня Евгения (Сеньчукова)12,179

Ксения Кнорре Дмитриева10,251

Юрий Меркеев7,901

Протоиерей Александр Мень5,224

Валерия Михайлова4,544

Наталья Ялтанская2,990

Ксения Волянская2,755

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть