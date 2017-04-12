В тени предательства Иуды осталась проповедь Христа

О многоплановых событиях Великой Среды размышляет священник Константин Камышанов.

Иуде не было от рода предопределено стать предателем

Слова Христа так же многоплановы, как и Его личность. В них всегда есть нечто божественное и таинственное, словно Христос, беседуя с народом, в то же время продолжает вести диалог с Богом-Отцом. Эта многоплановость отражает обращение к разным уровням бытия от человека до Вселенной.

Технически все поступки и речь Христа имеют стратегический и тактический план.

События Великой Среды – пример такой многоплановости.

Человеку проще усвоить то, что ему ближе и понятней. Таким событием, простым, эмоциональным и понятным, стало предательство Иуды, которое является темой этого дня. Все другое, написанное о Великой Среде, затмевает один сюжет предательства Иуды.

Но это крайне важное происшествие имело лишь тактический характер.

Предательство Христа назрело, и должно было произойти в самое ближайшее время. Вопрос был только в том, где и когда, кто и как.

Совсем не обязательно, что предателем должен был стать именно Иуда. И неверно, что Господь от начала определил ему эту роль. Иуда зрел для ее исполнения, но у Бога нет приказов, которые нельзя отменить, как и любых других приказов. Свобода человека сохраняется Богом всегда.

Иуде не было от рода предопределено стать предателем. Бог не заставлял Иуду совершать грех. До последнего момента это место было вакантно. Занять его мог любой. Кандидатов было предостаточно.

Одно из толкований Предания говорит о том, что человеком, который первым ударил Христа на допросе у первосвященников, был старик, которого Спаситель исцелил у источника.

Мы также знаем, что первосвященниками были созданы зондеркоманды по аресту или убийству Христа и учеников. В ту ночь в Иерусалиме было много людей, которые могли стать теми, через кого Сын Человеческий мог быть предан.

В случае официального ареста можно было бы сказать, что предателем был не человек, а народ. И после гимнографы нашли множество пророчеств о другой версии события, потому что Библия – как полноводная река, в которой много всего можно найти и подогнать под теорию события.

Эллины и манифест новой Церкви

Стратегическим событием Великой Среды стало не предательство Иуды, а проповедь Христа о Своей Вселенской миссии и определение ее места и механизма.

Последняя проповедь была так важна для Бога и Вселенной, что Отец отметил ее громом, а это случалось только в самых важных случаях миссии Иисуса.

А спусковым крючком этого манифеста стали… эллины

Внезапно, услышав о желании эллинов видеть Его, Иисус прекратил беседу с народом и выдал манифест новой Церкви, которая будет светом всему миру. Он словно ждал этих эллинов.

Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.

В нашей традиции проповедь язычникам Христос благословил во время видения апостолу Петру плата с разными яствами.

Но если бы апостолы были более внимательны в Великую Среду, и для них бы что-то значил глас с неба, то они бы смогли уяснить переключение Богом масштаба Церкви с национального на вселенский гораздо раньше. Но народ не потрудился этого понять.

Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?

Явление эллинов было моментом контакта цивилизаций.

Одна из них, местная восточная, опиралась на договор с Богом – народ в ней выступал субъектом небесного права, а Церковь была строго иерархической системой, исключающей прямой контакт с Богом.

Эта замкнутая система идеальна для отношений «господин-раб» или «господин-наемник».

Другая, которую мы условно называем античной, была не менее мистична, но допускала взаимопроникновение миров, так что Афина или любой другой житель неба могли спокойно переходить эту границу и принимать вид человека-бога. Так, за бога греки приняли апостола Павла.

В этой цивилизации Бог открыт всем. Перед ним субъектом права выступает не народ, а свободная личность. Это открытая система.

Эта система удобна для реализации сценария любви и дружбы между богами и людьми.

Две эти системы стали нужны друг другу, и Христос их связывает воедино для того, чтобы сделать объектом миссии всю Вселенную:

Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.

В начале проповеди Христос раскрывает замысел Бога о человеке, который должен реализоваться в любви между Богом и человеком, который в конце концов может преобразиться через совершенство и смерть. Для греков это новость. Эллинская смерть упиралась только в тупик Аида.

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную (любить себя – вещь противоположная божественной любви и по сути дела есть смерть). Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.

Христа никто не понял. И Он пытается разбудить сердце слушателей, обратив их внимание на свет, который способно воспринять верующее сердце. Господь, спасая смысл проповеди, имел в виду свет, которым озаряется сердце живущего с Богом:

Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света.

Иисус делает попытку объяснить механизм веры через свет, пытаясь включить его в сердце слушателей, для того чтобы они смогли увидеть перед собой не Учителя, а Мессию и Богочеловека.

Поразительно, что и эти слова остались непонятыми. Народ стоял рядом с Богом, и сердце ни у кого не дрогнуло, не увидело свет.

Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

До ареста и распятия остаются считанные часы, а Иисус уходит в огорчении, опять непонятый и непринятый.

Но вернемся к эллинам. Они пришли не по какой-то практической нужде. Они хотели только лишь видеть Христа.

В их культуре видеть свет от богочеловека было нормой. Недаром статуи богов были украшены нимбами из лучей. Они-то как раз поняли, о чем говорит этот Проповедник. Им-то как раз легко было увидеть Бога в Иисусе. У них не было зашоренности по отношению к духовному миру. Но им не хватало Закона.

Завязывая две цивилизации в единое целое, Бог-Отец отметил это эпохальное событие громом, как новый этап отношений человечества и Бога:

Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.

Так в тени предательства Иуды осталась великая и эпохальная проповедь Христа, в которой Он обозначил вкратце новые условия договора между Богом и человеком и определил вселенские границы миссии.

Уверовали, но не исповедовали ради славы

И вдруг мы видим еще одну группу людей, которая все поняла!

Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.

Какие странные слова: уверовали, но не исповедовали ради славы человеческой.

Эти потрясающие слова добрый христианин может применить и к себе.

Не только размышления о явном и открытом предательстве Иудой Христа, не только размышления о собственном предательстве Бога среди греха, но и о предательстве Христа в вере – вот в чем полнота размышления сегодняшнего дня.

Предательство любви к Богу, выраженное в форме любви к себе.

Предательство миссии благовестия и исповедания ради славы и своего комфорта.

Все это есть в каждом из нас. Но в каждом из нас может быть и то, что предлагает Бог – божественный свет, рождаемый любовью к Богу.

Люди стояли рядом с Христом, слышали глас с небес и продолжали с Ним спорить. Он развернулся и ушел. Ушел от тех, кто ничего не понял умом, и от тех, кто ничего не почувствовал сердцем, и от тех, кто все понял, но тихо предал Его и Его любовь ради славы человеческой.

Где обрящемся мы? Среди слепых сердцем и умом, среди все понявших и отвергавших, или среди эллинов, которые пришли лишь только для того, чтобы УВИДЕТЬ и уверовать?

Так дальше и произошло. Пришли другие эллины, скифы, латиняне, эфиопы, грузины, сирийцы и тоже увидели, что свет во тьме светит и тьма не объяла его, и они стали новой Церковью.

По сути, эта последняя проповедь была сказана не столько народу, окружившему Христа в тот день в Иерусалиме, сколько всему человечеству. Слушатели той речи не поняли. Но, слава Богу, записали ее, для того чтобы ее могли прочесть не только другие эллины, но и мы. Христос произносил ее для нас и для таких, как мы, которые будут жить тысячи лет спустя и вдруг забудут о Боге и Его свете. Последняя народная проповедь Христа еще раз напоминает, кто мы во Вселенной, и кто для нас Бог, и как узнается Его присутствие в душе.

Дай Бог и нам увидеть и услышать громы, свет и славу Божию к укреплению нашей веры, надежды и любви.