Валокардин и боярышник будут продавать в аптеках по рецепту

22 декабря. ПРАВМИР. Правительство ограничит продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и настойку боярышника.

Как заявил вице-премьер Александр Хлопонин, спиртосодержащие медицинские препараты должны продаваться в аптеках и по рецептам, передает «РИА Новости».

«Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-премьера, «валокордина надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают». «Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?»— сказал он.

Кроме того, он также заявил, что штраф за продажу суррогатного алкоголя составит примерно 15% от годового оборота торговой точки, а за повторную продажу будет грозить уголовная ответственность. Все поправки уже внесены в Госдуму.

На днях, напомним, в Иркутске произошло массовое отравление средством для ванн «Боярышник», которое некоторые люди использовали в качестве напитка. Число жертв массового отравления достигло 72 человек. В больницах остаются еще 33 человека.

Позже медики выяснили, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. В рамках расследования уголовного дела задержаны 13 человек — предприниматели и сотрудники торговых точек.