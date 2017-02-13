Владимир Легойда: условия работы сотрудников Исаакиевского собора не должны ухудшаться

13 февраля. ПРАВМИР. Условия работы сотрудников Исааекиевского собора будут меняться, но «в личном измерении» они не должны ухудшаться, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В силу заявленного представителями церкви тезиса о сохранении и расширении музейной, просветительской, экскурсионной деятельности мы заинтересованы в том, чтобы люди работали. Но дальше они сами будут принимать решение. Условия будут меняться, и я очень рассчитываю, что в личном, индивидуальном измерении условия не будут меняться в худшую сторону», – сообщил Легойда в интервью газете «Комсомольская правда».

Отвечая на вопрос, сможет ли Церковь должным образом содержать здание Собора, Легойда сказал: «Вопрос, как все будет обслуживаться, правильный, но мы на него на практике много раз отвечали: это не первый случай передачи сооружения, которое является в том числе памятником ЮНЕСКО. Новодевичий монастырь в Москве имеет тот же статус и почему-то никто не протестовал».

Глава синодального отдела уверен, что вопрос передачи Церкви храмов Херсонеса Таврчического «срезанировал в связи с Исаакиевским собором».

«Речь о том, чтобы церковь получила бы возможность в храмах этого памятника проводить богослужения. От общей площади комплекса это составляет чуть ли не одну сотую. Там очень много всего – помимо храмов. Речь не идет о том, чтобы забрать весь комплекс. Здесь вообще, как представляется, нет предмета для беспокойства», – сказал Легойда.

С полной версией интервью Владимира Легойда можно ознакомиться в разделе «Обзор СМИ».