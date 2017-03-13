Владимир Познер: Я не извинялся перед Евгением Смирновым

13 марта. ПРАВМИР. Журналист Владимир Познер объяснил эпизод с извинениями танцору Евгению Смирнову в последнем выпуске шоу «Минута славы». По словам телеведущего, он не извинялся и никаких переживаний по этому поводу не испытывает.

«Я считал и считаю, что человеку с ограниченными физическими возможностями не следует участвовать в конкурсах/соревнованиях, в которых результат участников определяется в результате субъективного мнения членов жюри. Когда результат определяется объективно – в секундах и минутах, в сантиметрах и метрах, в килограммах – это другое дело», – говорится в заявлении Познера, опубликованном на его официальном сайте.

По словам Познера, когда он голосовал против Смирнова, он «совершенно не подозревал его в том, что он «бил на жалость».

«Но хочешь не хочешь воспринимаешь выступление такого человека не так, как рядовое. Это мое мнение, и я не считаю его оскорбительным для кого бы то ни было. И если бы все начать сначала, то я бы сказал то же самое – может быть, чуть дольше и подробнее – и проголосовал бы против дальнейшего участия Евгения», – написал Познер.

«Скандал разыгрался нешуточный, и руководство Первого канала сочло, что его нельзя игнорировать – думаю, сочло правильно. Вчера, перед записью очередной программы «Минута славы» мне сказали, что Евгений находится среди зрителей, и попросили меня поговорить с ним на камеру, чтобы как-то подвести черту под всю ситуацию. Не извиниться, заметьте, а поговорить. Что я и сделал. Если вы смотрели, то не могли не заметить, что никакого извинения я не приносил. Я сказал, что не хотел его обидеть, что я сожалею о том, что все так получилось, и, когда он сказал, что решил прекратить свое участие в шоу, я попытался убедить его в том, чтобы он все-таки изменил свое решение. Он не изменил его, я пожелал ему удачи, и мы расстались», – пишет тележурналист.

По его словам, теперь «те же господа и дамы, которые выражали недовольство мной в первом эпизоде, с не меньшим пылом выражают недовольство мной эпизодом вторым, вроде я «не так извинился».

«По этому поводу хочу сказать: во-первых, я и не извинялся, во-вторых, поскольку я вообще не слежу за тем, что пишут обо мне как в интернете, так и в печатной прессе, то все это – как отрицательное, так и положительное – для меня просто не существует», – отметил Познер, добавив, что «никаких переживаний» он не испытывает.

Скандал на шоу «Минута славы» на Первом канале случился после того, как Владимир Познер проголосовал против дальнейшего участия в шоу танцора Евгения Смирнова, у которого нет одной ноги. Другой член жюри – кинорежиссер Рената Литвинова – проголосовала «за», но при этом предложила Смирнову в следующий раз выйти с протезом.

Данный эпизод вызвал широкий общественный резонанс, создатели программы в следующем выпуске вернулись к обсуждению данного инцидента. В результате Владимир Познер и Рената Литвинова объяснили свои слова и попытались уговорить Евгения Смирнова продолжить участие в конкурсе, однако тот отказался, сославшись на то, что оценки членов жюри теперь точно не будут объективными.