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Все имена записаны

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В детстве очень хотелось верить в настоящие чудеса, такие, чтобы что-то вдруг на твоих глазах появлялось из ниоткуда, чтобы одно превращалось в другое, чтобы что-то хорошее происходило по мановению волшебной палочки. Потом я повзрослела и решила, что чудес не бывает. И понадобилось довольно много времени, чтобы я своими глазами увидела настоящие чудеса: как из ниоткуда появляется живой человек, как человеческая любовь и сострадание побеждают боль и страх, как чужой человек протягивает руку тому, кто в этом нуждается, и дает надежду. Вот несколько историй о том, как я, затаив дыхание, собственными глазами наблюдала настоящие чудеса.
Все имена записаны
Фото: Joe Skilton / Flickr
Ксения Кнорре Дмитриева

Ксения Кнорре Дмитриева

Президент и коляски из Японии

…С Артуром Шомаховым мы познакомились по заданию редакции на выставке. Артур – президент компании, производящей в Японии высококачественную косметику. Я знала, что Артур на свои деньги покупает японские инвалидные коляски и отправляет их в Екатеринбург и в «Справедливую помощь», доктору Лизе.

Мы сели в тихом уголке, и я начала убеждать Артура рассказать мне о колясках. Он говорил об этом крайне неохотно – мало кто захочет рассказывать о том, какой он молодец и как оказывает кому-то помощь, но я в приступе красноречия, кажется, его убедила, и он согласился. Благодаря этому я узнала, что Артур покупает коляски сам, а также организует помощь от русских, проживающих в Японии.

Я сидела, слушала его и думала о том, что передо мной сидит успешный современный бизнесмен, немного усталый и, вероятно, сильно загруженный, который не задумывается, что для кого-то его коляски – настоящее чудо.

Он просто делает то, что может, но для людей, трудно живущих на 20 тысяч в месяц и поднимающих на эти деньги детей-инвалидов, получить японскую инвалидную коляску, легкую и космическую, – это настоящее волшебство, куда более чудесное и нужное, чем весь тот сказочный фейерверк, который мы себе обычно представляем, когда говорим о чудесах.

Впрочем, Артур видел, как дети садятся в его коляски. Возможно, поэтому уже не первый год продолжает дарить это чудо тем, кому оно так нужно.

Мальчик из Грузии: все имена записаны

…Несколько лет назад в Москве жила грузинская семья, хорошая, дружная и работящая. Жили непросто, много трудились, баловали пятилетнего сына Сабу, поддерживали друг друга. Однажды в выходной вечером ехали из гостей по Киевскому шоссе и попали всей семьей в жуткую аварию: машина всмятку, отец и мать еле живые, ребенок вылетел через лобовое стекло на трассу. Его даже скорая забирать не хотела – думали, погиб, – но отец держался и потерял сознание только тогда, когда убедился, что мальчика повезли в больницу.

Дальше начались мучения – не только из-за того, что всем, особенно мальчику, балансировавшему между жизнью и смертью, было плохо и больно, но и потому, что, не будучи гражданами России, они должны были платить за лечение огромные деньги. Съехали на более дешевую квартиру, выписали бабушек из Грузии – по состоянию здоровья не могли ни работать, ни ухаживать за Сабой, который был закован в гипс до груди с распоркой между ног и дыркой для памперса.

Везти его в Грузию родители боялись – во-первых, было страшно, как он перенесет переезд, во-вторых, не было уверенности в том, что дома ему окажут квалифицированную помощь на должном уровне. И здесь-то лечение шло не гладко: то из-за лекарств начинались проблемы с почками, то снимали гипс и выяснялось, что что-то срослось неправильно.

В общем, стало ясно, что все плохо. Но именно в таких ситуациях, на дне отчаяния и безнадежности, начинают происходить настоящие чудеса.

О мальчике узнала Катя Чистякова из фонда «Подари жизнь», удивительная Катя – не знаю, помнит ли она этот эпизод, потому что для нее спасти человеческую жизнь и вернуть людям веру в чудо – рутинное событие, часть ее ежедневной работы. Катя распространила информацию о Сабе в соцсетях, благодаря ей об этой беде узнала грузинская диаспора и другие неравнодушные люди. На лечение мальчика начали перечислять деньги, но главное – появились те, кто готов был приехать, помочь, привезти что-то нужное, поддержать, искать средства.

Так в жизни Сабы появился Миша Шаврадзе. Однажды он привез деньги на лечение Сабы, зашел к нему в палату, увидел мальчика в гипсе, зафиксированного на кровати, будто распятого, и не смог уйти и не вернуться. Миша давал свои деньги, собирал через знакомых, организовал сбор средств через приход. Когда мы с ним говорили, Миша отмахивался: да что я, при чем тут я, я не сделал ничего особенного, а вот, например, певчий Роман из нашего прихода принес деньги, а ведь у него пять детей!

Это же чудо, настоящее чудо, что вокруг чужого мальчика из другой страны объединились столько людей, они ведут его страничку в интернете, собирают деньги, отчитываются…

Когда состояние Сабы стабилизировалось, семья уехала домой. Бабушки записывали имена тех, кто перечислял деньги на лечение ребенка, чтобы молиться за них, а еще они обещали пригласить всех на Сабину свадьбу, чтобы хотя бы в малой степени отблагодарить тех, благодаря кому их семья своими глазами видела настоящие чудеса на земле.

Фото: Константин Пархоменко / azbyka.ru

Фото: Константин Пархоменко / azbyka.ru

Батарейки с первой зарплаты

…Мы с Антоном знакомы давно, со студенческой юности, но то, что произошло недавно, в очередной раз показало мне, как можно знать человека много лет и не знать о нем ничего.

Антон два года искал работу. Не знаю, как и на что он жил все это время, могу только догадываться. Наконец он устроился, и как только ему выплатили первую зарплату, он написал мне и попросил встретиться. Мы встретились, и Антон передал мне купленные на первые же его деньги компас и батарейки для поискового отряда «Лиза Алерт».

Помню, ехала домой, все поглядывала на пакет, каждый раз испытывая острый приступ счастья, и думала о том, что такой подарок для отряда не менее ценен, чем «дефендер» или квадроцикл. Вечером Антон написал, что днем у него в метро срезали сумку, и очень-очень радовался тому, что успел с утра передать мне компас и батарейки…

Разговор с бездомным: Москва – Арзамас

После Нового года в фейсбучных сообществах юго-западных районов появилось сообщение: Мария Шпигель разыскивает бездомного Валерия на костылях, который просил милостыню на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов. Однажды Мария разговорилась с ним, попыталась помочь устроиться в приют (безуспешно), а потом спросила у него адрес родных и написала им в Арзамас, не особо надеясь на ответ.

Но вскоре ей перезвонили родные и сказали, что ищут его уже много лет и хотели бы забрать домой.

Сестра Валерия приехала в Москву, но он исчез, на обычном месте его не было. К поиску подключились соседи: в фейсбук писали, где и когда видели бездомного на костылях, с кем он общался, кто и куда мог его забрать. Если не видели и ничего не могли посоветовать, писали просто «спасибо» Марии за человечность, за то, что она не прошла мимо нищего. Через полсуток Валерий нашелся. Вот такое новогодне-рождественское чудо, которого бы не было, если бы не человеческое неравнодушие.

Давайте сами делать друг другу чудеса, большие и маленькие. Ведь они реально существуют, но чтобы они пришли в нашу жизнь, надо научиться их делать самим. И иногда это очень-очень просто.

Ксения Кнорре Дмитриева

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