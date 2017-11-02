“Всегда – мужество, глубина, благородство” – люди вспоминают Владимира Маканина

Писатель Владимир Маканин умер на восемьдесят первом году жизни. В первые же часы после сообщения о его смерти Интернет взорвался соболезнованиями, переживаниями и воспоминаниями. "Правмир" собрал некоторые из них.

Ответственный секретарь премии «Русский Букер» Игорь Шайтанов:

«Я хорошо знал Владимира Семёновича. В последние два года он совершенно не появлялся, не отвечал на звонки. Насколько я знаю, он жил в семейном доме в Ростовской области и был очень болен. Маканин был настоящим писателем, переходный период с конца XX века по начало XXI никто так подробно и глубоко не отразил, как он. Это потеря для русской литературы».

Режисер Алексей Учитель:

«Маканин — это один из самых лучших и больших писателей в России, который ни на кого не похож. Он всегда был сам собой, при этом, несмотря на разницу в возрасте, он современно мыслил. Ум, интеллигентность, мудрость и талант — это всё про Маканина. Снимать с ним было приятно, ведь он понимал меня и не хватался за свои строчки, что, мол, их нельзя никак менять».

Литературовед Владимир Козлов:

«Маканин — это один из самых лучших и больших писателей в России, который ни на кого не похож. Он всегда был сам собой, при этом, несмотря на разницу в возрасте, он современно мыслил. Ум, интеллигентность, мудрость и талант — это всё про Маканина. Снимать с ним было приятно, ведь он понимал меня и не хватался за свои строчки, что, мол, их нельзя никак менять».

Писательница Майя Кучерская:

Владимир Маканин умер. Большой писатель. Огромный. Умный, бесконечно тонкий. Мужественный. Мужик, если проще. Во всем это проявлялось. В жестах, повадке и поведении. Мы не так много общались, но и за эти несколько встреч – каждую помню – сказал столько важного. И как звонил, радуясь, помню – что-то мое прочитав, а я была в другом городе, я не могла говорить. Но он не отпускал. Продолжал хвалить. И закончил: “ты написала так по-мужски!” И много всяких разных мелочей еще, но всегда – мужество, глубина, благородство. Масштаб. И этот говорок вроде простецкий, ан нет, нет. Горе.

Писатель Алексей Слаповский:

Один из немногих, чье мнение для меня было весомо, и с кем я был (и останусь) в постоянном внутреннем диалоге. В явном сходились редко, деликатно, как бы боясь друг друга растревожить – человек был бережный на слово, жест, отношение. Вечная память.

Режиссер Марина Разбежкина:

Я любила его раннюю прозу. Я прочитала его в том возрасте, когда книги, слово делают тебя, влияют. Очень жаль. Спасибо вам за меня.

Литературовед Ольга Кушлина: Открыла “Где сходилось небо с холмами”, чтобы просто помянуть писателя любимыми цитатами, а вместо этого перечитала целиком, на одном дыхании. Лучшее – не только у него, но и во всей русской литературе 70-х.

Царствие Небесное, светлая память. Литературный критик Евгений Ермолин:

Такой богатый, сложный, противоречивый мир, такой замечательный человек, с которым лет десять назад мы немало общались… Горько.

Поэтесса Надя Делаланд:

Помню, как читала его рассказ “Стол, накрытый сукном, с графином посередине” на втором что ли курсе. Помню, как он выступал в Липках, и как сидел на ступеньках, а не в кресле, в актовом зале. Стеснительный и улыбчивый, очень высокий и немного взлохмаченный Владимир Маканин.

Заместитель главного редактора журнала “Знамя” Наталья Иванова:

Слов о нем как о писателе у меня еще нет, простите, – хотя он последние лет пять и не печатался, и уехал на Дон, под Ростов, и постепенно ниточка между ним и литературной Москвой ослабевала…

Свою первую статью в “ЛГ” году в 1978 (?) я написала о нем, о его романе “Портрет и вокруг”, защищала его от Л. Аннинского в рубрике “Два мнения”.

С тех пор – постоянно.

По материалам СМИ и личных страниц в Фейсбуке