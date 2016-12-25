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Знаем ли мы, что такое праздник? (+аудио)

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Протопресвитер Александр Шмеман - об ожидании приближающегося Рождества Христова.
Знаем ли мы, что такое праздник? (+аудио)
Фото: lands-of-sorrow.ru
Протопресвитер Александр Шмеман

Протопресвитер Александр Шмеман

Знаем ли мы, что такое праздник? И что значит праздновать? Ну, да, конечно – не пойти на работу, выспаться, поесть лучше обыкновенного, выпить, погулять… И все? Простая передышка в убийственной череде будней? Животный отдых, делающий еще более мучительным завтрашнее возвращение на работу? И все?

Но я убежден, что хотя бы подсознательно каждый из нас знает, что это как раз не все, знает, что одна из главных печалей нашей жизни в том и состоит, что не осталось праздников, наших грустных праздников, что исчезло из них главное – какое-то прикосновение радости к нашей душе. Нечто, что без слов, но так убедительно говорит нам, что не так мы живем, не той жизнью, что не на то, на что нужно, направлено наше внимание, что жизнь уходит, утекает, исчезает без смысла, без радости, без чего-то, что одно есть настоящее. И мы знаем это потому, что каждый из нас хоть раз в жизни, обычно в детстве, испытал радость праздника.

Ибо что такое праздник? Разве это не чувство, что мы увидели и испытали что-то радостное как будто в первый раз. Как дети, когда видят они море в первый раз, или когда открывают им дверь и вводят их туда, где горит и сияет огнями елка. Как те моменты, такие редкие в жизни, когда мы говорим: “Хорошо! Как хорошо! Как чудно!”. И именно такая же сущность для нас, верующих, сущность праздников, которыми отмечено и размерено все время года.

Вот сейчас, когда такими короткими и темными становятся дни, когда темнеет и холодеет замерзающий в своей зимней смерти мир, когда какой-то почти несбыточной мечтой начинает казаться радость весны, сияние лета, близость солнца, незримо для подавляющего большинства людей начинаем мы ощущать приближение Рождества. Ох, оно еще так далеко, словно слабая полоса зари на все еще темном горизонте. И все же само время становится ожиданием, приближением, начинает ощущаться, как некое движение. Вокруг нас да и в нас самих продолжается та же суета, бессмысленной чередой бегут все те же будни. Но вот Церковь говорит моей душе, моему сознанию: “Задумайся, остановись на минуту, почувствуй, услышь как новым и таинственным светом начинают светиться дни”.

Аудио предоставлено порталом Предание.ру

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