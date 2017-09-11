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14
сентября
в 18:00
Православная конференция “IV Даниловские чтения”
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Даниловские чтения – в память об основателе Правмира

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12 сентября 2013 года скоропостижно отошел ко Господу Анатолий Данилов. Он – тот, кто придумал «Правмир». И очередные "Даниловские чтения" будут посвящены его памяти.
Даниловские чтения – в память об основателе Правмира

Анна Данилова, главный редактор Правмира

Когда Правмира еще не было, я сказала очень уверенно, что у нас ничего не выйдет, что все хорошие книжки мы отсканируем за полгода и будет нечего публиковать. Тогда Анатолий Данилов не сказал свое коронное: «Категорически согласен с Вами, Анна Александровна», а попросил благословения у отца Александра Ильяшенко и сделал первый дизайн Правмира, решив, что Правмиру быть.

В тот страшный и холодный сентябрь 2013 года, когда в один момент вместо жизни пришла смерть. Когда закончился земной путь Анатолия. Когда я ясно увидела, как же нас с вами много – молились о Толике во всем мире, сколько теплых писем, слов, сорокоустов. Тогда стало ясно, что Правмир – главное дело жизни Анатолия. И тогда же казалось, что теперь уж точно не справиться без него. Я одна – никогда бы не справилась. Но нас – журналистов и редакторов, читателей и жертвователей, веры и сопереживания – было так много, что Правмир выстоял, вырос и остался.

Несмотря на. Вопреки всем бедам и всем трудностям. И так было много раз.

Даниловские чтения – это встречи в память об основателе Правмира и это настоящее живое общение. Мы встречались всегда. Сначала это были небольшие чаепития в нашем приходе. Потом – лекции, встречи с известными людьми и любимыми авторами. Главное – чтобы было живое общение, разговор о том, что важно, и просто – чтобы быть вместе. Чтобы не через экран читать набор букв, а чтобы говорить, слушать и быть вместе в горе, радости, надежде, разочаровании.

В этом году мы проводим Даниловские чтения по-новому. Мы пригласили самых разных людей поговорить о самом интересном в православной жизни– статьях и книгах, благотворительности и миссии, но не отчетно-формально, сухо и нудно – а о самом живом и ярком. О своих впечатлениях – честный разговор, который не усыпит, а, надеемся, разбудит желание делать и может быть даже жить.

В наше время перегруженности информацией трудно собирать людей на встречи и конференции. И – парадокс – на бесплатные встречи еще труднее собираться! Зарегистрируются 600, придут 50 человек, еще кто-то посмотрит видеозапись. Но видео ничего не сохранит и не передаст. Приходите сами. Приводите друзей. Задавайте вопросы! Мы будем отвечать, будем говорить.

14 сентября в 18.00 в Библиотеке иностранной литературы (ул. Николоямская, д. 1) состоятся IV Даниловские чтения.

Слушателям чтений планируется представить следующие темы:

– Православная молодежь (Михаил Куксов, руководитель Молодежного отдела Московской городской епархии).
– Актуальные темы Правмира (Анна Данилова, главный редактор портала “Православие и мир”)
–  Опыт строительства православного храма ( Марика Коротаева, корпоративный директор Агенства Стратегических Инициатив)
– Опыт православного поселения (Вадим Мохов, председатель совета директоров ГК “Статус”, поселение Спасово)
– Православная благотворительность (Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению)
– Православное книгоиздательство (Николай Бреев, генеральный директор издательства “Никея”)
– Православное кино (Наталья Кононенко, режиссер, член гильдии неигрового кино и телевидения, обладатель Гран- при российских и зарубежных кинофестивалей)

Зарегистрироваться можно здесь

А 21 сентября приходите в киноклуб Правмира – смотреть хороший фильм и обсуждать вместе со священниками.

Спасибо вам, дорогие читатели, что вы с нами. В этом году я попробую возобновить свою колонку главного редактора, а вы пишите мне, о чем бы вам было интересно почитать. И – надеемся – до скорой встречи!

Приходите просто побыть все вместе.

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