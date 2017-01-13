Директор томской школы, дети из которой заблудились в лесу, будет уволен

13 января. ПРАВМИР. Директора Кисловской школы, что под Томском, уволят после того, как ученики заблудились в лесу и шесть часов в мороз искали дорогу домой.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области со ссылкой на вице-губернатора по социальной политике Чингиса Акатаева.

12 января десять учеников четвертого класса и учитель физкультуры из поселка Кисловка Томской области ушли на лыжах в лес и заблудились. Дети были обнаружены спустя шесть часов, им потребовалась госпитализация.

По словам замгубернатора, случившееся с ребятами — «вопиющий случай». «Директор был обязан незамедлительно сообщить о том, что дети заблудились, в МЧС, управление образования и администрацию. Не сделав этого, он нарушил требования инструкций безопасности и должен быть уволен», – сказал Акатаев.

Решение относительно учителя физкультуры будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям, добавил он.

Все дети были осмотрены, двоих ребят в тот же день забрали родители. Наиболее пострадавшую девочку ночью перевели из реанимации в общее отделение. Состояние остальных ребят – удовлетворительное, стабильное. У большинства из них – легкие охлаждения и обморожения. На следующей неделе их начнут выписывать.

Температура воздуха во время нахождения детей в лесу составляла 11-15 градусов мороза.

СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».