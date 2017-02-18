Два крестных хода объединят верующих у Исаакиевского собора

Крестный ход, приуроченный ко Дню православной молодежи, пройдет 19 февраля и будет объединен с шествием верующих-участников боевых действий в горячих точках, обратившимися к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому с просьбой совершить панихиду по погибшим товарищам.

“Мы получили большое количество обращений от молодежи, которая хотела бы принять участие и в одном, и в другом событии, но так как они происходят практически одновременно, было принято решение объединить. Смыслы, задачи, ради которых собираются оба крестных хода, совпадают, — это наше объединение в молитве об умножении любви; когда мы говорим о нашем единстве, нашей верности, преданности, о том, что значат для нас христианские ценности, мы понимаем, что задачи крестных ходов едины”, — сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Родоманова.

Молодежный крестный ход пройдет под хештегом-девизом #на_встречу.

“Для молодых людей, которые соберутся в этот день на крестный ход, эта встреча станет возможностью посмотреть друг другу в глаза, увидеть в ближних все лучшее, встретить людей, с которыми у них одни ценности и одна вера, одни мировоззренческие смыслы и позиции”, — подчеркнула Наталья Родоманова.

Двадцать восьмая годовщина вывода советских войск из Афганистана также совпадает со Сретением Господним. После богослужения в Исаакиевском соборе ветераны присоединятся к крестному ходу.

Традиционно День православной молодежи совпадает с праздником Сретения Господня, который Русская православная церковь отмечает 15 февраля. Решение провести молодежный Сретенский крестный ход в воскресенье было принято в связи с тем, что большинство молодых людей в среду учится или работает.