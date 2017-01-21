Как искать работу инвалиду в России

Что значит «инициативный порядок»? Предлагается установить нормы, по которым органы службы занятости начнут работать с инвалидом, сразу после получения выписки из его индивидуальной программы реабилитации. Таким образом, людям с ограниченными возможностями здоровья смогут подобрать рабочее место, например, сразу после стабилизации состояния.

А как сейчас инвалидам ищут работу? Специалисты по медико-социальной экспертизе указывают в индивидуальной программе реабилитации сведения об имеющихся у инвалида ограничениях, после чего направляют эти данные в службы занятости. Но помогать начинают только после непосредственного заявления гражданина. Это означает, что те инвалиды, которые в органы службы занятости не обратились, помощи в трудоустройстве не получают.

Как еще службы занятости будут помогать людям с особенностями? Ранее в министерстве отмечали, что планируется выстроить работу служб занятости так, чтобы они не только выдавали направления на работу, но и оказывали различную помощь инвалидам при трудоустройстве: выявляли барьеры, мешающие работать, помогали составлять резюме и подбирали им наставников на рабочем месте.

Сколько в России работающих инвалидов? Сейчас в России работают около 1 млн инвалидов трудоспособного возраста – это около 30% всех людей с ограниченными возможностями. Желающих работать гораздо больше. Минтруд РФ разрабатывает комплекс мер, который поможет увеличить долю работающих инвалидов до 50% к 2020 году.

Откуда берутся рабочие места для таких людей? В соответствии с законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» им предоставляются гарантии трудоустройства с помощью установления в организациях специальных квот для приема на работу и резервирования рабочих мест по подходящим профессиям. Обеспечить занятость инвалидов помогает также стимулирование организаций создавать новые рабочие места для инвалидов и соответствующие условия труда. Также закон обязывает создавать условия для предпринимательской деятельности и обучение людей с ограниченными возможностями новым профессиям.

И как обстоят дела с рабочими местами? В ноябре 2016 года на съезде Всероссийского общества инвалидов сообщили о том, что указ президента РФ о создании в России 44 тысяч рабочих мест для инвалидов перевыполнен. Это подходящие места, так как на них очень низкая ротация кадров. По словам вице-премьера Ольги Голодец, 94% инвалидов начали и продолжают работать на этих местах. Также в ноябре сообщалось о разработке законодательной инициативы, меняющей систему квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Она предусмотрит не только выделение рабочих мест для инвалидов, но и внесение специальной платы теми работодателями, которые по каким-то причинам не смогли или не захотели обеспечить выполнение квоты. Поступившие средства будут направлены на поддержку тех работодателей, которые трудоустраивают людей с особенностями здоровья сверх квоты либо принимают на работу инвалидов с тяжелыми группами.

На какую работу могут претендовать люди с особенностями,

и кто это определяет? Соответствующее постановление Министерства труда содержит перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда. На интерактивном портале центра занятости населения Москвы в числе квотируемых рабочих мест актуальны вакансии администратора телерадиокомпании, водителя автомобиля, воспитателя детского сада, делопроизводителя, дизайнера компьютерной графики, инженера, продавца и множество других специальностей.