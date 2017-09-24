Лень идти в школу? Это решаемо!

Учебный год только начался, но старые проблемы уже не дают покоя родителям. Дети не хотят ходить в школу, ленятся выполнять домашние задания. Одни родители входят в открытый конфликт с отпрысками, другие во всём винят учителей. Как быть? Где искать виноватых? У кого просить помощи? Протоиерей Константин Лисняк, благочинный Соледарского округа, ответил на многие больные вопросы родителей современных школьников.

Все хотят быть менеджерами

Если говорить о лени в широком смысле — это, безусловно, проявление греховной человеческой страсти. С богословской точки зрения она, конечно же, признак духовного повреждения. Человек создан для творения добра, об этом пишет апостол Павел. Причём для делания не время от времени, не раз в год или пару раз в неделю, а постоянно. Как солнышко светит — так и человек должен постоянно находиться в состоянии добродетельного устроения.

В практической жизни лень по отношению к учёбе может быть вызвана разными причинами. Например, сейчас изменилось отношение общества к школе — и отношение школы к ученикам. Мне вспоминается советская система образования. Сейчас уже признано как факт, что она была одной из лучших в мире. «Образовывая — воспитывай, воспитывая — образовывай», — такая была тенденция. Тогда и уровень преподавания был выше, и воспитательная работа велась иначе.

Родительские собрания не были посвящены сбору денег на различные нужды, а касались дисциплины, успеваемости. Заботились о том, чтобы даже слабый ребёнок мог стать твёрдым троечником. А троечники, как показывает практика, — самые надёжные люди, которые всегда находят себе дело и возможность реализоваться. У нас ведь сейчас не в чести «простые» профессии, такие как каменщик, штукатур, плотник, электрик. Все хотят быть менеджерами, экономистами, юристами, программистами. Но возникает вопрос: а кому же тогда работать? Скоро некому будет проводку поменять или систему отопления отремонтировать.

Думаю, нужно брать у прошлого лучшее и не изобретать велосипед. А в условиях современных вызовов со стороны школы большая нагрузка ложится на родителей, поэтому будет уместно поговорить об их воспитании.

Покажите на своём примере

Не надо много рассказывать ребёнку о том, что трудолюбие — это хорошо. Просто покажите ему это. Сами. Если родители работают, трудятся, а не приспосабливаются к жизни, плывя по течению, то ребёнок невольно пропитывается таким настроением. Без назиданий. В сёлах попроще с этим: не надо объяснять детям, что такое трудолюбие, если они весь день пашут и ближе к девяти вечера засыпают, потому что в четыре уже нужно вставать.

Очень важно подружиться со своими детьми. Не требовать у них ничего с высоты своего родительского звания. Не лишним будет родителям вспомнить, как они сами учились, потому что ребёнок может сказать: «Папа, но ведь ты тоже не сразу стал таким умным и знающим, как сейчас», — и это будет справедливо.

Если между вами родятся дружба, тёплые отношения — без панибратства, с уважением — это уже избавит от многих проблем. Нужно научиться терпеть и уметь услышать своё дитя. Посвятить ему время, уделить внимание. Научить его тому, что он учится не ради оценок, аттестата, медали или диплома. Нужно донести: ты учишься для того, чтобы получить знания, которые потом сможешь практически применить в жизни. И показать ему, где в жизни пригодится химия, где — физика, математика, языки и так далее.

Были трагедии, когда ребёнок, провалив экзамен, совершал суицид. Потому что знал, что дома его ждёт настоящая катастрофа: крики, разбирательства, даже побои. Нужно снять напряжение в этой критической точке. Сказать: «Сынок, как бы ни было — тебя дома ждут любящие люди. Приходи, обнимемся, поплачем вместе, решим твою проблему. Нет того, что невозможно было бы решить. Иди домой. Неси все свои проблемы сюда». И если ребёнок будет чувствовать такую поддержку, сколько сложностей просто не возникнет!

Нужно ли всем быть отличниками?

Иногда родители пытаются реализовать в своём ребёнке свои неосуществлённые проекты, желания и планы. В итоге сын или дочь живут чужой жизнью. А дети — личности, у них есть свои планы, взгляды, способности и стремления. Может, ребёнок терпеть не может то, к чему его подталкивают папа и мама. Нужно уметь почувствовать этот нерв и дать молодому человеку возможность реализоваться. А если родители хотят слепить из своего чада кого-то, кем оно не является, то толку не будет. В пубертатном периоде это может привести либо к срыву, либо к бунту, протесту, и всё может закончиться тем, что ребёнок убежит из дома.

Зачем нужно, чтобы ребёнок был отличником? Да, у вас два высших образования, а он плохо учится. Но вы хоть книжки умные почитайте по педагогике, детской возрастной психологии! Чтобы воспитать ребёнка, отучить его от чего-то или приучить к чему-то, нужно самому быть человеком образованным, интересоваться этими вопросами. А из-под палки учить — ничего хорошего из этого не выйдет.

Не убить интерес к постижению нового

Ещё одна проблема — учителя. Думаю, она в вопросе детской лени стоит на первом месте. Посмотрите на глаза первоклашек, их улыбки, цветущие лица, горящие глаза! Это же просто праздник радости и счастья! А потом система образования методично и целеустремлённо начинает убивать желание учиться. Уже во втором-третьем классе у них нет никакого предвкушения, наоборот — паника и негатив в преддверии сентября.

Надо научить ребёнка учиться, привить вкус к учёбе, и это зависит в большей степени от учителей. Если личность учителя вызывает симпатию, у него доброе сердце, он пытается подружить детей в классе — как это замечательно! Думаю, смысл учёбы в школе не в том даже, чтобы все вышли из неё менделеевыми и ломоносовыми, а в том, чтобы подружить детей между собой. Чтобы класс стал коллективом, с чувством локтя и знанием того, что такое дружба. Это ведь во взрослой будущей жизни так пригодится! Я до сих пор вспоминаю многих своих учителей — и скажу, что от личности педагога зависит отношение ученика к предмету. Банально, я понимаю, но ведь это правда.

Главная задача родителей и школы — не убить интерес к постижению нового и научить учиться всю свою жизнь. Остановка — это деградация. Нужно дать ребёнку такой импульс, показать ему это. Невозможно врачу, например, получить образование — и потом пятнадцать лет почивать на лаврах. Лечить всю жизнь по одной схеме: жаропонижающее, болеутоляющее, антигистаминное и антибиотик. Он должен мониторить ситуацию, быть в курсе новых разработок, участвовать в различных практических конференциях или хотя бы читать и смотреть всё это в интернете. Искать, пробовать, изучать — то есть учиться всю жизнь. И это касается не только врачей, но и учителей, строителей, и так далее.

Ребёнок не будет лениться просто так

Если подытожить, то научить бороться с ленью можно так: показать, что учёба может быть интересной, что она имеет смысл и нужна не учителю, а ребёнку. Объяснить, что знания могут пригодиться в таких сферах, о которых он даже не подозревает. Если это всё не работает, то разбираться, в чём причина потери интереса к учёбе: в учителе, школе или каких-то психологических проблемах. Разобраться, в каком периоде своего психического и физиологического развития ребёнок находится в данный момент и как реагирует на него. Ведь лень может быть вызвана не равнодушием, а каким-то внутренним кризисом, проблемами, которые стали важнее, чем учёба.

Всё может быть: Хулиганы в школе напали, отобрали что-нибудь, или что-то более серьёзное случилось. А может, у него какие-то комплексы по поводу внешности, или дали обидное прозвище в классе, или заклевали. А бывает, что и бойкот объявляют.

Ребёнок не будет лениться просто так. Да, бывают равнодушные, бывают лентяи. Но в целом это странно выглядит. Возможно, там проблемы с развитием. А если сын или дочь проявляют равнодушие к какому-то определённому предмету, то нужно разобраться, в чём дело.

Если не получается к ребёнку пробиться, то нужно, опять же, заниматься собой. Учиться разговаривать, слушать и слышать. Мы часто требуем, кричим, возмущаемся. А просто сесть, поговорить, спросить «как у тебя дела» — не получается. Я слышал такой совет родителям: не спрашивайте «что ты сегодня принёс?» (имея в виду оценки), но «что ты сегодня нового узнал?», «было ли что-то интересное в школе?»

Когда надо лечить родителей

Вновь повторю: нельзя реализовывать за счёт ребёнка свои амбиции. Это плохо ещё и потому, что часто такие родители перегружают детей. Допустим, ребёнок учится в школе, у него после этого английский, а вечером плавание, и потом он, выжатый как лимон, попадает домой — а ведь ещё нужно сделать уроки. В итоге он просто загнанный, и в его случае апатия и равнодушие — это не лень, а усталость, влияющая на психику, когда и жить не хочется.

В таких случаях нужно лечить родителей, потому что у них явно какие-то проблемы. Очень странно, когда амбициозные люди, у которых есть деньги, считают, что их чадо должно быть самым лучшим, вызывать восторги и восхищение. Такой ребёнок — это игрушка, не более. И если возникает несоответствие реального человека с тем образом, который придумали родители, начинаются большие проблемы. Такие папы и мамы выдумали себе ребёнка-отличника, а он — просто живой человек. Его нужно уважать как личность — и он, возможно, ещё раскроется.

Человек, который не понимает христианства, не знает вкуса настоящего покаяния, легко превращается в «святого сатану». Он видит себя совершенным, безгрешным, благополучным, почти святым. Как его убедить в обратном? — никак, он никого не слышит. Это фарисейство, страшное лицемерие, которое Господь обличает. В плане образования может возникнуть то же самое: мы можем воспитать интеллектуала, но в жизни он будет подонком, который переступит через родителей или совершит другой ужасный поступок. Нравственно это будет абсолютно никчёмное существо. Вот это страшно. Это катастрофа. Этого надо бояться.

Так что желаю родителям молиться Богу, просить у Него мудрости. У Господа всего много, об этом нельзя забывать. «Господь умудряет слепцы» — вот и будем молить Его об этом. И Он даст всё необходимое и нам, и нашим детям.

Записала Екатерина Щербакова