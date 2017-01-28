Митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви прошел в Петербурге

Участники митинга отказались от плакатов и партийных флагов, так как мероприятие проходило в виде встречи с депутатами Законодательного собрания города. Митингующие использовали ранее не встречавшуюся в Петербурге символику – синие ленты, сообщает ТАСС.

“Сегодня мы начинаем акцию гражданского сопротивления и создаем штаб по защите Исаакиевского собора”, – сказал собравшимся депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, который является одним из организаторов акции.

По его словам противники передачи собора обратились не только в суд, но и к прокурору города с просьбой отменить распоряжение Комитета имущественных отношений Смольного от 30 декабря 2016 года.

Ранее противники передачи Исаакия попытались оспорить это решение, подав административный иск к Смольному. Накануне суд отказал им в принятии иска в производство.

В то же время на Марсовом поле проходила акция сторонников передачи собора. Представители НОД (Нацинально-освободительное движение России) заявили об участии в ней до 700 человек, но на мероприятие пришли несколько десятков.