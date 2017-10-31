Митрополит Иларион: Константинопольский Патриархат не признает раскол Украинской Церкви

31 октября. ПРАВМИР. Позиция Патриарха Варфоломея в отношении Украинской Православной Церкви остается канонической.

Позиция Константинопольского Патриархата в отношении Украинской Православной Церкви остается канонической и неизменной – Патриарх Константинопольский Варфоломей не признает ее раскола. С ним солидарны и все остальные главы поместных православных церквей, заявил РИА «Новости» в ходе конференции «Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке» митрополит Волоколамский Иларион.

«… Эта позиция не может быть иной. Она заключается в том, что раскол есть раскол, и для возвращения в лоно Церкви необходимо, чтобы раскольники принесли покаяние. Никакой иной формы признания раскола церковь не знает, не знала в прошлом», – подчеркнул митрополит Волоколамский.

Митрополит рассказал, что в последнее время каноническая Украинская Православная Церковь «находится под постоянным давлением со стороны государства, которое не скрывает своих целей по ее уничтожению».

«Это проявляется, в частности, в тех законопроектах, которые предлагаются на рассмотрение Верховной Раде – эти законопроекты носят дискриминационный характер, и также в том давлении, которое оказывают на каноническую церковь на местах», – добавил митрополит Иларион.

Митрополит Волоколамский также обратил внимание, что несмотря на все сложности, «Церковь стоит твердо», а ответом на развернувшиеся против нее гонения будет то, что «она будет продолжать делать свое Божье дело».

Украинские власти не раз обращались к Константинопольскому Патриархату с просьбой признать независимость Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата, однако Патриарх Варфоломей не меняет свою позицию в отношении этого вопроса и отказывается признавать раскол.