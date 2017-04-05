Он услышал голос, который сказал: «Встань, мы горим!»

Что нам говорит Священное Писание об Ангелах и о бесах? Можем ли мы почувствовать участие в нашей жизни этих бесплотных созданий? Об этом — книга известного миссионера, писателя и блогера протоиерея Константина Пархоменко «Ангелы и бесы», вышедшая недавно в издательстве «Никея».

В первую очередь мы называем Ангела Хранителя высоким именем Хранитель потому, что он невидимо, но ощутимо сберегает нашу душу от греха и наставляет на путь праведности. Однако несомненно и то, что Господь, не желающий нашей преждевременной кончины и отсрочивающий ее до времени нашего покаяния, дает иногда указание Ангелу Хранителю сохранять нас от беды, опасности, гибели. Вспомним слова молитвы Ангелу Хранителю: «…не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе» (из утренних молитв).

История (и древняя, и нынешняя) дает много примеров такой заботы Ангела о нашей жизни. Однажды святой Поликарп, епископ Смирнский (мученически скончался около 155 года), остановился на ночлег в гостинице вместе со своим диаконом. В полночь вдруг кто-то толкнул его в бок со словами: «Поликарп, встань и поскорее выходи из этой гостиницы, ибо она тотчас обрушится». Это предостережение Ангел Хранитель — а это был он — делал трижды. Как только святой Поликарп вышел, гостиница обрушилась и в ней погибли все, кто там находился…

Перенесемся ближе к нашему времени: в книге «Простая речь о мудреных вещах» профессора М.П. Погодина читаем об удивительном происшествии, случившемся в Санкт-Петербурге в 1769 году. Однажды зимою в одном военном учебном заведении (в Сухопутном кадетском корпусе) в поварне произошел пожар. Пожар случился в самую полночь, и все малолетние ученики, жившие там в одном здании, неминуемо сгорели бы, если бы не были спасены особенным, чудесным образом. В самую полночь, когда все ученики спали крепким сном, привратник, спавший недалеко от них, вдруг услышал голос: «Мы горим!»

Проснувшись, он поднял с постели голову и стал искать, кто сказал это. Не видя никого, он опять лег. Скоро он опять услышал тот же голос, который сказал ему: «Встань, мы горим!» Привратник встал и, встревоженный, все стал осматривать, где можно, и даже за печкой, — не было ли кого в здании, но и вторично никого не нашел и опять лег. Наконец, он в третий раз услышал голос, который говорил: «Да что же ты не встаешь? Встань, мы горим!» Тогда он поспешно встал, вышел на двор и с ужасом увидел огонь, который быстро усиливался. И если бы промедлить еще немного времени, пламя охватило бы все здание и много людей сгорело бы. Прибежав обратно в здание, он перебудил учеников. Ученики, не успев ни одеться, ни обуться, все, кто босиком, кто в одних чулках, иной без платья, бросились из комнаты. В таком положении они должны были пробежать по снегу значительное расстояние, но, с Божьей помощью, все спаслись и даже остались здоровы. Несомненно, голос, разбудивший привратника, был голос ангельский, без него неминуемо все сгорели бы.

В «Троицких листках с луга духовного», изданных в Петрограде в 1915 году, читаем: «В 1885 году помощник начальника московского Октябрьского вокзала Ф.И. Соколов сообщил такой случай. У него был знакомый стрелочник, который служил на одной из ближайших к Москве станций Октябрьской железной дороги. Однажды при исполнении своих служебных обязанностей на линии ему пришлось пережить ужасные минуты. Из Петрограда в Москву шел курьерский поезд. Стрелочник вышел ему навстречу, чтобы перевести стрелку и направить его на свободный путь. Смотрит: далеко впереди уже виднеется дымок и слышен свисток паровоза. Оглянувшись назад, он видит, что по полотну навстречу поезду бежит его трехлетний сынишка и что-то держит в руках. Бросить стрелку и бежать навстречу сыну, чтобы увести его с полотна, было уже поздно.

Что делать? А поезд между тем приближался, и через минуты две, если он не перевел бы стрелку, состав должен был промчаться по другому пути, занятому, и потерпеть крушение, что привело бы к сотням человеческих жертв.

Тогда всем сердцем он воззвал к Богу: „Да будет воля Твоя святая“ — перекрестился, закрыл глаза и повернул стрелку. Мгновение — и поезд промчался уже по полотну, по которому только что бежал его маленький сын.

Когда поезд скрылся из виду и пыль немного улеглась, стрелочник бегом направился к тому месту, где был его сын, думая найти хотя бы останки трупика, и что же видит: мальчик, сложив ручки на груди, лежит ниц на земле. Отец закричал ему: „Сын мой, ты жив?“ „Я жив, жив“, — весело отвечал он, поднялся на ножки, продолжая прижимать к своей груди вороненка. В глазах его не было и следа страха. Отец спросил его: „Как же ты догадался лечь на землю?“ А мальчик ответил: „Какой-то светлый, красивый, добрый юноша с крыльями склонился надо мной и пригнул меня к земле“. Стрелочник понял, что, когда он воззвал к Господу, Божий Ангел чудесно спас его ребенка».

И, наконец, приведу случай из нашего времени, рассказанный лично мне преподавателем Санкт-Петербургской духовной семинарии Игорем Цезаревичем Мироновичем. Он, бывший в 1960-х годах студентом академии, рассказывал о страшной катастрофе — о падении… крыши академического храма.

Был вечер, кажется, богослужение, а может быть, уже и вечерняя молитва. Помощник инспектора, задачей которого было следить за порядком, задремал в своем кабинете, как вдруг почувствовал толчок и услышал голос: «Выводи всех из храма». Он не обратил на это внимания, но тут же снова услышал эти слова. Тогда он поспешил в храм и приказал всем его покинуть. Как только последний студент переступил порог, с грохотом обрушилась крыша… Когда впоследствии этот человек, предупрежденный о катастрофе, по всей видимости, Ангелом, рассказывал, что его побудило остановить службу и приказать всем покинуть храм, многие ему не верили.

Сначала я хотел ограничиться лишь приведенными примерами. Однако в дни работы над книгой несколько раз мне попадались на глаза публикации о чудесном спасении людей от смерти, происходившем в наши дни. Человек опаздывает на самолет или поезд, а может быть, видит странный сон, в котором получает предупреждение не отправляться в путь или не выходить из дома… О таких «знаках» часто рассказывают прихожане.

Кто за этим стоит? Господь, Который не хочет смерти грешника, но дает ему время для покаяния. Кто доносит эту весть до человека? Вероятнее всего, Ангел. Может быть, Ангел Хранитель.

Написать об этом необходимо, потому что эти вопросы обсуждают даже такие массовые и далекие от веры издания, как газета «Комсомольская правда». В номере от 23 мая 2005 года помещена статья под заголовком «15 процентов чуда»: «Вера в высшие силы — одна из самых распространенных на земле, — говорит Валерий Исаков, кандидат механико-математических наук и предводитель небольшой группы исследователей, в свободное время изучающий статистику аномальных явлений. — Кто-то, допустим, отравился кефиром и не попал на самолет, который потом разбился. А у кого-то просто спустила шина за несколько километров от места жуткой автомобильной аварии… Случайно?»

«Ответов не найти никогда, — продолжает Исаков, — если рассматривать подобные случаи отдельно. Иное дело оценить большой массив событий — тех, когда людям удавалось избежать катастроф или бедствий, — с точки зрения математической статистики. И посмотреть, насколько случайны счастливые спасения. Мы попытались это сделать.

Московские ученые — не первые, кому пришла мысль измерить степень вмешательства высших сил в жизнь человека. Еще в 1958 году американский социолог Джеймс Стаунтон проанализировал более 200 железнодорожных крушений за предыдущие 30 лет. Оказалось, что поезда, закончившие свой путь трагически, в среднем были заполнены на 61 процент от максимально возможного числа пассажиров. В то время как в благополучные поездки отправлялись не менее 76 процентов. Шокированный результатами, Стаунтон сделал вывод: загадочную разницу в 15 процентов можно объяснить лишь существованием высших сил. Именно они отводили беду от людей, просто не подпуская их к ней».

Валерий Исаков с коллегами продолжает исследования происшествий прошлого века, воспользовавшись еще и подсказкой Стивена Кинга — знаменитого американского писателя-мистика. Тот первым обратил внимание на авиацию. После одной из авиакатастроф на маршруте Денвер — Бостон (США) Кинг позвонил в авиакомпанию, и ему сообщили, что 16 человек не полетели смертельным рейсом — сдали билеты. Еще трое опоздали. Обычно же, по статистике, от путешествий отказывались не более 10 человек, а опоздавшие — и вовсе редкость.

«Нам не удалось получить необходимые сведения об отказах от путешествия у отечественных авиакомпаний, — говорит ученый. — Видимо, это военная тайна. Пришлось пользоваться западной статистикой. Но и она впечатлила. За последние 20 лет от рейсов, закончившихся катастрофами, отказывались на 18 процентов больше пассажиров, чем от благополучных. Это не может быть простым совпадением».