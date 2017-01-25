Прохожие спасли колясочника, упавшего в реку в Невинномысске

25 января. ПРАВМИР. В ставропольском Невинномысске неравнодушные люди спасли инвалида-колясочника, упавшего в реку.

Мужчина в инвалидной коляске пересекал по мосту канал. Из-за гололеда коляска потеряла сцепление с дорогой и заскользила, мужчина упал в воду, сообщает пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Проходящий мимо житель Невинномысска (он недавно вернулся из армии), увидел, что нужна помощь и бросился в воду.

«Небольшой уровень воды в зимнее время позволил невинномысцу пешком добраться до пострадавшего. Ему на помощь поспешил рыбак, и уже вместе они беспрепятственно вытащили инвалида на берег», – говорится в сообщении.

Мужчины вызвали спасателей, они помогли выудить из канала инвалидную коляску, которую унесло течение.

«От лица всех краевых спасателей я выражаю искреннюю благодарность молодому военнослужащему, за проявленную бдительность и поступок, достойный русского солдата, а также местному жителю, проявившему участие в судьбе мужчины-инвалида», – сказал Михаил Кривенко, первый заместитель начальника филиала ПАСС СК – Аварийно-спасательная служба Ставропольского края.