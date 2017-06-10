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Священник Федор Конюхов намерен первым в мире перелететь на воздушном шаре через Эльбрус

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10 июня. ПРАВМИР. Известный путешественник, священник Федор Конюхов намерен стать первым в мире, перелетевшим на воздушном шаре через Эльбрус.
Священник Федор Конюхов намерен первым в мире перелететь на воздушном шаре через Эльбрус
Фото: peoples.ru

 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына путешественника Оскара Конюхова.

«Да, такие планы есть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, намерен ли его отец совершить этот полет.

Как уточнил «Известиям» начальник экспедиционного штаба Конюхова Сергей Сергеев, полет предположительно состоится осенью

«Да, есть такая информация, действительно планируется в середине сентября», — сказал Сергеев.

Федор Конюхов — один из самых известных российских путешественников. Он в одиночку пересекал на лодке Атлантический океан, облетал на воздушном шаре Землю.

Федор Конюхов — известный российский путешественник, писатель, художник, пилот свободного аэростата, протоиерей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Заслуженный мастер спорта СССР по спортивному туризму, член Союза художников СССР, Союза писателей России и Союза журналистов России. Академик Российской Академии художеств. Первый российский гражданин, побывавший на всех Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах (т.н. «Большой шлем»).

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).

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