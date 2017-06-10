Священник Федор Конюхов намерен первым в мире перелететь на воздушном шаре через Эльбрус

10 июня. ПРАВМИР. Известный путешественник, священник Федор Конюхов намерен стать первым в мире, перелетевшим на воздушном шаре через Эльбрус.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына путешественника Оскара Конюхова.

«Да, такие планы есть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, намерен ли его отец совершить этот полет.

Как уточнил «Известиям» начальник экспедиционного штаба Конюхова Сергей Сергеев, полет предположительно состоится осенью

«Да, есть такая информация, действительно планируется в середине сентября», — сказал Сергеев.

Федор Конюхов — один из самых известных российских путешественников. Он в одиночку пересекал на лодке Атлантический океан, облетал на воздушном шаре Землю.