Священник Федор Конюхов намерен первым в мире перелететь на воздушном шаре через Эльбрус

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына путешественника Оскара Конюхова.
«Да, такие планы есть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, намерен ли его отец совершить этот полет.
Как уточнил «Известиям» начальник экспедиционного штаба Конюхова Сергей Сергеев, полет предположительно состоится осенью
«Да, есть такая информация, действительно планируется в середине сентября», — сказал Сергеев.
Федор Конюхов — один из самых известных российских путешественников. Он в одиночку пересекал на лодке Атлантический океан, облетал на воздушном шаре Землю.
Федор Конюхов — известный российский путешественник, писатель, художник, пилот свободного аэростата, протоиерей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Заслуженный мастер спорта СССР по спортивному туризму, член Союза художников СССР, Союза писателей России и Союза журналистов России. Академик Российской Академии художеств. Первый российский гражданин, побывавший на всех Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах (т.н. «Большой шлем»).
Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).