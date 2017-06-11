Святые учат нас не бояться самих себя

Можно ли быть святым на одну треть, в чем проявляется наша земная святость, за что мы хвалим святых, и мог бы Бог просто - взять и сделать мир светлым и чистым - размышляет священник Константин Камышанов.

Кто же такие эти святые?

– Святая святым!

Так возглашает священник в самом конце литургии, перед причастием. Кому он так говорит? Богу? Ангелам? Святым?

Нам.

В это время, по учению церкви, люди готовые принять Христа, в виде Его благодатных даров, святы. То есть, в эти минуты, мы святы!

Это не внезапно. О нашей святости Церковь молилась в продолжении всей литургии. Священник, призывая Духа Святого на предложенные дары (просфоры), молится не только о том, чтобы Дух Святой изменил вещество просфор, но и том, чтобы и мы, стали живыми просфорами

Господи, Боже Вседержитель, один Святой, принимающий жертву хвалы от призывающих Тебя всем сердцем, прими и молитву нас, грешных, и принеси ее ко святому Твоему жертвеннику, и сделай нас способными принести Тебе Дары и жертвы духовные за наши грехи и грехи неведения народа, и удостой нас обрести благодать пред Тобою, чтобы стала благоугодной Тебе жертва наша, и сошел благой Дух благодати Твоей на нас, и на эти предлежащие Дары, и на весь народ Твой.

Ещё приносим Тебе это словесное и бескровное служение, и просим Тебя, и молим, и умоляем: ниспошли Духа Твоего Святого на нас и на эти предлежащие Дары.

Господи, Пресвятого Твоего Духа в третий час Апостолам Твоим ниспославший, Его, Благой, не отними от нас, но обнови в нас, молящих Тебя.

Что же такое святость, если она может подаваться еще при жизни, и кто такие эти святые? Мы празднуем память святых, слабо себе представляя, что такое святость.

Святость нашего мира временна, но она есть

Мы-то думаем, что святость – это посмертный удел праведников. Мы-то думаем, что святость определяется Комиссией по канонизации. А Церковь думает, что святость – это жизнь в Боге.

Наша жизнь в Боге может реализоваться, например, в краткий миг службы. На службе мы не озоруем, не грешим сверх меры, заняты созерцанием Бога и участием в деле обожения мира через молитву. Пусть это всего два часа, но и то неплохо для того, чтобы получить аванс святости. А также люди святы во время дел милосердия. Например, ничем другим нельзя объяснить труды Доктора Лизы, кроме как стремлением ее души к небу. Святы, когда ищут любви и творят дела любви. Святы, когда служат людям честно и просто, как Самому Богу.

Архимандрит Павел Груздев говорил про шоферов, развозящих в автобусах местных старух: «Шоферы-праведники». Наверное, им было не просто, а сами они оставались просты. И ценя их простоту святой человек назвал их праведниками. А когда отцу Павлу нужно было остановить рейсовый теплоход, он подошел к капитану с такими словами:

– Благочестивый капитан, да высадь же ты меня на этом месте, а то тут остановки нет, а мое село далеко. И добрый человек, мало того, что послушался другого праведника, так еще и довез священника по протокам реки до самого села. И в это время капитан был, в самом деле, свят. И они оба были праведны, без решения Комиссии, пусть и всего один час.

Оказывается святость свойство не только горнего мира, но мира нашего. Святость нашего мира, правда, невечна. Пусть временна, но она есть. И она рядом с нами.

Когда мы жалеем, что не разглядели святости в человеке

Интересное свойство земной временной святости. Кто-то свят целиком, кто-то наполовину, а кто-то совсем чуть-чуть свят хоть в самой малости. Мы и сами иногда на миг бываем святыми. Мы и сами знаем таких людей, наполовину или на треть святых.

Жаль не только то, что мы не понимаем святости, но и того, что мы не умеем ее видеть. И самое печальное, что когда не замечаем таких вот начал святости, а человек потом умирает, мы поздно прозреваем и казним себя за то, что не разглядели святости в добрых людях и потеряли сокровище, которое было рядом. Потому что не знаем, что такое святость.

Когда прославили священноисповедника Петра Великодворского, то в его село Пятницу, во Владимирской области, приехало на помин многочисленное священство и многие владыки. Стали говорить тосты. И вдруг вспомнили про отца Леонида, который был со святым в последние дни и причащал его перед смертью. А отец Леонид мастер слова. Встал священник и вместо красного слова сказал так:

– Я более всего жалею, что я думал, что отец Петр был просто хороший человек. А он был святой.

И сел. Стало очень тихо. Один владыка вдруг снял внезапно запотевшие очки и стал их протирать среди гробового молчания.

Святые учат нас не пугаться самих себя

Святость нужно понимать и нужно уметь видеть для того, чтобы знать, кто же такие святые и как их правильно славить

Святость – это жизнь в Боге

Святость – когда в жизни Бог на первом месте

Святость – это когда духовная масса человека становится больше некоего порогового значения, и дух начинает торжествовать над плотской частью личности.

Что такое святость, стало ясно, а как далека она от нас?

Святые были близки к небу, но это не значит того, что всегда были далеки от нас. Это не значит того, что нам святость недоступна. Святые учат нас не пугаться самих себя и дерзать стремиться в Рай

Редкий человек поступает в Рай полностью очищенным, как Божия Матерь. Абсолютное большинство святых имело недостатки и были взяты в Рай, как яблоко из сада, которое надо очистить от листьев или пыли. Да, есть на боку прекрасного плода трава или грязь. Но важно другое. Это все-таки не камень, а яблоко, и после того, как его помоют, оно не перестанет быть самим собой. Господь говорит об этом процессе:

– Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет

Как рождается святость?

Бог дает аванс святости, как завязь в цветке яблони. Все мы яблоки в саду Божием. Кто-то яблоко майское – только что завязавшееся, пресное и еще даже не кислое. Кто-то плод июньский – крепкий, белый и пронзительно кислый. А кто-то плод осенний – налитой, ароматный и сладкий. Это не значит, что кислота неспелого яблока фатальна, а его несъедобность навсегда. Поспеет еще. Не надо судить человека в середине его лета Господня. Святость спеет как плод. Между нами и святыми нет природной пропасти, а есть только время трудов лета Господня

Конечно, на иконах святые не похожи на нас. Но в жизни, не на иконе, между нами нет непреодолимой пропасти. Но есть разница, которую можно увидеть и нужно преодолеть

Как мы живем? По принципу: «Не любите, да нелюбимы будете»

Как жили святые? По принципу : «Да любим Бога и людей и да любимы будем»

Нет ничего удивительней того, что большая часть людей не хотят быть счастливыми. Они не могут дать любви и не в состоянии принять любовь. Жалуются на то, что их никто не любит, когда сами никого не любят. Борются за любовь к себе, и еще глубже тонут в пучине зла

Человек по природе двусоставен. Он наполовину земляной, а наполовину духовен. Он как поплавок, то нырнет в пучину, то, на волне, выпрыгнет в небо. Простил, пожертвовал, помиловал, помог, помолился или просто кого пожалел и приголубил – выпрыгнул в небо. Нагадил, обидел, разозлился, обманул или принял грех – ушел в пучину

Но святость в нас не умирает совсем. Не надо пугаться того, что, как нам кажется, в нас нет ни капли святости. Бог и любящие люди спасают нас доверием и любовью.

Можно посмотреть на нас глазами тех, кто любит нас и увидеть в себе добро.

Слава Богу, что есть наши дети и родители, которые хотят видеть нас добрыми и помогают нам быть чистыми и светлыми.

Славу Богу, что есть святые – наша небесная родня, которая, как настоящие братья готовы нам служить в любое время и на любом месте своими духовными дарами. И слава Богу, взрастившему неимоверными трудами этот мир святых, Себе на радость, а нам на славу. А раз они все видят в нас каплю святости, значит жить можно.

Практика святости

Святые открыли нам в своих житиях не только теоретическую часть восстановления разрушенного Рая, но и на примере показали, как это делается. Форм святости много. Хватит на всех. Кому-то ближе изнеможение плоти, кому-то созерцание, кому-то жертва правды, а кому-то по плечу быть благочестивым капитаном и просто служить Богу и людям в самых простых местах, оставаясь неузнанным святым.

Святые проложили пути в небо из всякого места, всякого народа, состояния и звания. В самом деле, показать путь к святости от разбойников, шоферов, рабочих-станочников, офицеров, царей, художников, врачей или банкиров – весьма непростое и похвальное дело. И не только проложили дорогу к небу, но и помогают по ней идти. Читай жития и учись. Жития – это мастер-класс святости. Найди то, что тебе ближе и спасайся, благодаря святого, близкого тебе по духу. И он поможет.

В Америке много книг о том, как достичь успеха. И народ любит читать такие книги, завидует и стремится сам к чужому успеху. Но святые – не только пример успешных людей, достигших неба. Их успех в корне не такой, как успех уважаемого человека, создавшего собственный бизнес. Банкир, если будет заниматься благотворительностью или тащить всех завистников в банкиры, то сам разорится. А святые, наоборот. Они не только достигают небесного благополучия, но делятся с нами благодатью и вместе с Богом только тем и заняты, что помогают Ему тащить нас на небо, затрачивая на это силы всего своего естества. Они помогают нам. Они молятся о нас. Они выполняют просьбы Бога о нас и преподают нам небесное богатство и чудеса.

За что мы хвалим святых?

Святых мы хвалим за то, что не остались равнодушны к усилиям Бога и приняли участие в Его делах по спасению мира и людей. Они решили жить с Богом и они изменили этот мир. Мир изменил Серафим Саровский, научивший народ Святому Духу. Мир изменил Николай Мирликийский, научивший вселенную творить добро ради Бога. Мир изменил апостол Иоанн, заглянувший за край тайны смерти и за край божественной любви. Каждый святой что-то привнес в мир, который нам всем вместе предстоит обожить и просветить

Кто такие святые и зачем они Богу?

Бог мог бы одним манием десницы сделать этот мир светлым и чистым, сломив волю мира, и навязав Свою волю. Да, мир станет светлым и чистым и… мертвым, потому что в нем не будет свободы, а значит, не будет и любви. А без любви жизни нет. Чтобы мир не потерял свободы, он должен измениться добровольно. Так Бог готовит себе кирпичи для нового здания, нового мира – святых.

Когда их будет ровно столько, сколько нужно по проекту, история Земли окончится и Бог создаст Новый мир из Новых людей. Богу очень нужны и очень приятны эти новые люди – святые. Он благословил и умудрил людей установить праздник в честь строителей нового мира. В честь людей, сумевших наполнить свое сердце главным составляющим Нового мира – любовью. Богу очень дороги эти люди. Они как алмазы, добытые им из твердой породы. Он из них построит новый мир.

Честь и слава святых велика перед Богом и людьми. Мы в этот день поем и славим их. Вспоминая их подвиги, мы сами увлекаемся их подвигом и делаем им подарки – добрые дела. А они, без сомнения радуются и отвечают нам и ниспосылают нам свои благодатные дары. Церковь небесная радуется с церковью земной. Святые радуются с простыми христианами. А Бог в этот день радуется и благоволит ко всем нам. И в день, нашей общей и взаимной радости, не забудем и вспомним возглас священника – аванс святости:

– Святая святым!

В этом возгласе наша надежда смешивается с надеждой Церкви и надеждой Бога о нашем спасении и о нашей личной святости.

Без святых Церкви нет, как нет ее без Христа. Зачем Богу пустая церковь? Смысл существования мира – в умножении святых и наполнении ими Царства Божия. Смысл существования святых – в строительстве, совместно с Богом, этого нового мира. А смысл нашей жизни – быть святыми. Не только на литургии, но и течении всей нашей жизни

Хвалим мы сегодня и источник святости – Бога, за то, что создал Он создал человека подобного Себе и вложил нас залог святости – Дух Святой. Еще за то, что он даровал нам возможность приобрести весомую часть святости своим трудом, волей и свободой. За то, что Он всеми силами вытягивает нас к святости.

Все святые, молите Бога о нас, чтобы и нам, вкусив радости вашей святости, обрести благодать, претворяющую нас в святых. Чтобы Бог, смиряющийся и позволяющий войти Святому Духу в хлеб и вино, вошел в наше естество, и сотворил из нас живые просфоры. И чтобы как эти просфоры, лежащие во время службы на престоле, и мы сами бы заняли должное место в Раю у Престола Божия. А иначе зачем и жить на земле?

Ангельский собор, умаленный падением гордых ангел и вами, всеми святыми, восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселие духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно: Радуйтеся, святии, от века Богом предуведеннии и предуставленнии к славе небесней