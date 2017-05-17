Церковь чтит память мученицы Пелагии Тарсийской

17 мая. ПРАВМИР. Церковь чтит память святой мученицы Пелагии Тарсийской.

Святая Пелагия родилась в городе Тарсе в Малой Азии от знатных родителей — язычников. Отличалась она необыкновенной красотой и блестящим образованием. Император Диоклетиан (284-305 гг.) хотел женить на Пелагии своего усыновленного наследника, но она, уверовав во Христа, пожелала посвятить Ему свою жизнь и отказала в своей руке царскому наследнику.

Приняв крещение, Пелагия решила просветить верой Христовой и свою мать-язычницу, но та упорствовала и в злобе привела дочь к отвергнутому ею жениху и отдала ее ему в руки. Жених же, зная, что Пелагия не откажется от христианской веры и что ее будут пытать, как и других христиан, от великой скорби покончил с собой.

Это еще более озлобило мать Пелагии, и она отвела ее к Диоклетиану на суд. Увидев Пелагию, царь сам пленился ее красотой и захотел на ней жениться. «У меня жених — Христос, за которого я готова умереть», — отвечала Пелагия. Тогда царь приказал отдать святую деву на мучения. После страшных истязаний Пелагию ввергли в раскаленного медного быка, где она и предала Богу душу в 287 году.