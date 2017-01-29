Церковь празднует память праведного Максима Тотемского

Праведный Максим был священником в городе Тотьме в первой половине XVII века. В течение 45 лет он проходил добровольный подвиг юродства Христа ради и пребывал в непрестанной молитве, в посте, наготе, пренебрегая заботой о своем теле.

Он умер в глубокой старости 16 января 1650 года и был погребен при Воскресенской Варницкой церкви города Тотьмы.

Сказание о жизни и чудесных исцелениях от его гроба сгорело в пожаре Воскресенской церкви в 1676 году. Позднее было утрачено составленное в 1680 году новое сказание.

В 1715 году началось местное почитание святого в связи с многочисленными чудесами, происходившими при его гробе. В частности, четыре чуда, совершенные при мощах праведного, были представлены клеймами на его раке, находившейся внутри Воскресенской Варницкой церкви у левого клироса. Снаружи место погребения отмечала живописная фреска, изображавшая блаженного Максима, обрамленная деревянным киотом.