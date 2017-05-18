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Церковь празднует память великомученицы Ирины

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18 мая. ПРАВМИР. Церковь чтит память святой великомученицы Ирины.
Церковь празднует память великомученицы Ирины

Святая великомученица Ирина жила в I веке, в Македонии, и до крещения носила имя Пенелопа. Она была дочерью язычника Ликиния. Ликиний построил для дочери отдельный роскошный дворец, где она жила со своей воспитательницей Карией, окруженная сверстницами и слугами.

Ежедневно к Пенелопе приходил наставник по имени Апелиан, который обучал ее наукам. Апелиан был христианином; во время учения он говорил девице о Христе Спасителе и наставил ее христианскому учению и христианским добродетелям.

Когда Пенелопа подросла, родители стали думать о ее замужестве. В этот период жизни Господь вразумил ее чудесным образом: к ней в окно прилетали одна задругой три птицы — голубь с масличной веткой, орел с венком и ворон со змеей. Учитель Пенелопы Апелиан объяснил ей значение этого знамения: голубь, означавший добродетели девицы — смирение, кротость и целомудрие, принес масличную ветвь — благодать Божию, получаемую в Крещении; орел — знамение высоты духа, достигаемой через богомыслие, — принес венок за победу над невидимым врагом как награду от Господа; ворон же принес змею в знак того, что диавол ополчится на нее и будет доставлять печали, скорби и гонения.

В конце беседы Апелиан сказал, что Господь желает обручить ее Себе и что Пенелопа претерпит многие страдания за своего Небесного Жениха. После этого Пенелопа отказалась от замужества, приняла Крещение от руки апостола Тимофея, ученика святого апостола Павла, и была наречена Ириной. Она стала убеждать и своих родителей принять христианскую веру. Мать радовалась обращению дочери ко Христу; отец вначале не препятствовал дочери, но затем стал требовать от нее поклонения языческим божествам. Когда же святая Ирина твердо и решительно отказалась, разгневанный Ликиний велел связать свою дочь и бросить под копыта свирепых коней. Но кони остались неподвижными, лишь один из них оторвался от привязи, бросился на Ликиния, ухватил зубами его за правую руку, вырвал ее из плеча, а самого Ликиния сбил и начал топтать. Тогда святую деву развязали, и по ее молитве Ликиний в присутствии очевидцев встал невредимый, со здоровой рукой. Видя такое чудо, Ликиний с женой и множеством народа, числом около 3000 человек, уверовал во Христа и отрекся от языческих богов.

Святая Ирина начала проповедовать учение Христово среди язычников и обращала их на путь спасения. Новый правитель Седекия призвал к себе святую и начал убеждать ее прекратить проповедь о Христе и принести жертву богам. Святая Ирина бестрепетно исповедала свою веру перед правителем, не устрашившись его угроз и готовясь достойно претерпеть страдания за Христа.

По приказанию Седекии она была отдана на мучения, но осталась невредима. Внезапно поднялся вихрь, блеснула ослепительная молния, поразившая многих мучителей, раздался гром и полился сильный дождь. Видя такое знамение с неба, многие уверовали во Христа Спасителя. Наконец народ возмутился, глядя на страдания невинной девы, восстал против Седекии и изгнал его.

Всего святой Ириной было обращено свыше 10 000 язычников. Из своего родного города святая переходила в другие – и там продолжала проповедовать о Христе. В городе Ефесе Господь открыл ей, что приблизилось время ее кончины. Тогда святая Ирина удалилась за город к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее, указав своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем, что и было исполнено. Когда на четвертый день после этого христиане посетили пещеру, то тела святой в ней не обрели. Так преставилась святая великомученица Ирина.

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