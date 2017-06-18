Церковь празднует память всех святых земли Российской

Идея соборного празднования памяти русских святых появилась в середины XVI в., после прославления сонма русских святых на Московских Соборах 1547 и 1549 гг.
Первая служба в честь «новых российских чудотворцев» была составлена Григорием, иноком суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, и предназначалась для пения 17 июля; этот день стал первоначальной датой празднования Собора русских святых. Служба переписывалась в рукописях, но не вошла в печатные московские издания богослужебных книг XVI–XVII вв.
С конца XVIII в. она издавалась старообрядческими типографиями. После XVII в. это празднование сохраняется только в старообрядческой среде и совершается в неделю (т. е. в воскресенье) после памяти пророка Илии (20 июля).
Около 1643 г. иеромонах Мелетий Сириг, протосинкелл Константинопольского патриарха, по просьбе митрополита Петра (Могилы) написал службу «преподобным отцам Киево-печерским и всем святым, в Малой России просиявшим», т. е. украинский аналог службы в честь Всех Русских святых. В конце 40-х гг. XVII в. по образцу службы иеромонаха Мелетия соловецкий иеромонах Сергий (Шелонин) написал службу «всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим».
Несмотря на названия, службы иеромонахов Мелетия и Сергия посвящены не только преподобным, но и святым, прославленным в других ликах. Названия обусловлены тем, что обе службы составлены по образцу службы в честь Всех преподобных отцов в Сыропустную субботу. Большого распространения в богослужебной практике последования, составленные иеромонахами Мелетием и Сергием, не получили.
Современное празднование Всех Святых, в земле Российской просиявших, было установлено по решению Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. Собор определил восстановить празднование дня памяти всех русских святых в 1-е воскресенье Петрова поста, а соответствующее последование (основанное на последовании инока Григория, но исправленное и дополненное Высшим Церковным Управлением) напечатать в конце Цветной Триоди.
Дополнение и исправление службы было поручено иеромонаху Афанасию (Сахарову) (впоследствии епископ, священноисповедник). Служба была почти полностью переписана, из старой осталось лишь несколько песнопений. Священноисповедник Афанасий редактировал службу в продолжение всей жизни. Окончательный текст службы, более полный по сравнению с текстом первых изданий, был выпущен в составе Миней, подготовленных Московской патриархией в 1978-1989 гг.
Служба имеет много особенностей, обусловленных желанием священноисповедника Афанасия выделить ее в круге праздников Русской Православной Церкви. Она включает избыточный гимнографический материал, что позволяет со всей полнотой совершать ее как в воскресный, так и в будний день.
Некоторые особенности составленной священноисповедником Афанасием службы не вполне традиционны: поименное перечисление всех русских святых на литии не имеет аналогов в древних службах (а после прославления сонма новомучеников на Архиерейском юбилейном Соборе 2000 г. стало практически неосуществимым), соединение 3 величаний, обращенных к Богу, Божией Матери и ко всем русским святым, не находит соответствия в Типиконе.
Служба пользуется большой популярностью (хотя, как правило, некоторые ее части на практике сокращаются или опускаются), некоторые ее тексты (например, стихиры подобны «Земле русская») вошли в число наиболее известных и любимых в Русской Церкви.