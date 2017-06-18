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Церковь празднует память всех святых земли Российской

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18 июня. ПРАВМИР. Церковь чтит память всех святых в земле Российской просиявших.
Церковь празднует память всех святых земли Российской

Идея со­бор­но­го празд­но­ва­ния па­мя­ти русских свя­тых по­яви­лась в середины XVI в., по­сле про­слав­ле­ния сон­ма русских свя­тых на Мос­ков­ских Со­бо­рах 1547 и 1549 гг.

Пер­вая служ­ба в честь «но­вых рос­сий­ских чу­до­твор­цев» бы­ла со­став­ле­на Гри­го­ри­ем, ино­ком суз­даль­ско­го Спа­со-Ев­фи­ми­е­ва монастыря, и пред­на­зна­ча­лась для пе­ния 17 июля; этот день стал пер­во­на­чаль­ной да­той празд­но­ва­ния Со­бо­ра рус­ских свя­тых. Служ­ба пе­ре­пи­сы­ва­лась в ру­ко­пи­сях, но не во­шла в пе­чат­ные мос­ков­ские из­да­ния бо­го­слу­жеб­ных книг XVI–XVII вв.

С конца XVIII в. она из­да­ва­лась ста­ро­об­ряд­че­ски­ми ти­по­гра­фи­я­ми. По­сле XVII в. это празд­но­ва­ние со­хра­ня­ет­ся толь­ко в ста­ро­об­ряд­че­ской сре­де и со­вер­ша­ет­ся в неде­лю (т. е. в вос­кре­се­нье) по­сле па­мя­ти пророка Илии (20 июля).

Около 1643 г. иеромонах Ме­ле­тий Си­риг, про­то­син­келл Константинополь­ско­го пат­ри­ар­ха, по прось­бе митрополита Пет­ра (Мо­ги­лы) на­пи­сал служ­бу «пре­по­доб­ным от­цам Ки­е­во-пе­чер­ским и всем свя­тым, в Ма­лой Рос­сии про­си­яв­шим», т. е. украинский ана­лог служ­бы в честь Всех Рус­ских свя­тых. В конце 40-х гг. XVII в. по об­раз­цу служ­бы иеромонаха Ме­ле­тия со­ло­вец­кий иеромонах Сер­гий (Ше­ло­нин) на­пи­сал служ­бу «всем свя­тым, иже в Ве­ли­цеи Ро­сии в по­сте про­си­яв­шим».

Несмот­ря на на­зва­ния, служ­бы иеро­мо­на­хов Ме­ле­тия и Сер­гия по­свя­ще­ны не толь­ко пре­по­доб­ным, но и свя­тым, про­слав­лен­ным в других ли­ках. На­зва­ния обу­слов­ле­ны тем, что обе служ­бы со­став­ле­ны по об­раз­цу служ­бы в честь Всех пре­по­доб­ных от­цов в Сы­ро­пуст­ную суб­бо­ту. Боль­шо­го рас­про­стра­не­ния в бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ке по­сле­до­ва­ния, со­став­лен­ные иеро­мо­на­ха­ми Ме­ле­ти­ем и Сер­ги­ем, не по­лу­чи­ли.

Современное празд­но­ва­ние Всех Свя­тых, в зем­ле Рос­сий­ской про­си­яв­ших, бы­ло уста­нов­ле­но по ре­ше­нию По­мест­но­го Со­бо­ра Рос­сий­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви 1917–1918 гг. Со­бор опре­де­лил вос­ста­но­вить празд­но­ва­ние дня па­мя­ти всех русских свя­тых в 1-е вос­кре­се­нье Пет­ро­ва по­ста, а со­от­вет­ству­ю­щее по­сле­до­ва­ние (ос­но­ван­ное на по­сле­до­ва­нии ино­ка Гри­го­рия, но ис­прав­лен­ное и до­пол­нен­ное Выс­шим Цер­ков­ным Управ­ле­ни­ем) на­пе­ча­тать в кон­це Цвет­ной Три­о­ди.

До­пол­не­ние и ис­прав­ле­ние служ­бы бы­ло по­ру­че­но иеромонаху Афа­на­сию (Са­ха­ро­ву) (впоследствии епи­скоп, свя­щен­но­ис­по­вед­ник). Служ­ба бы­ла по­чти пол­но­стью пе­ре­пи­са­на, из ста­рой оста­лось лишь несколько пес­но­пе­ний. Свя­щен­но­исповедник Афа­на­сий ре­дак­ти­ро­вал служ­бу в про­дол­же­ние всей жиз­ни. Окон­ча­тель­ный текст служ­бы, бо­лее пол­ный по срав­не­нию с тек­стом пер­вых из­да­ний, был вы­пу­щен в со­ста­ве Ми­ней, под­го­тов­лен­ных Мос­ков­ской пат­ри­ар­хи­ей в 1978-1989 гг.

Служ­ба име­ет мно­го осо­бен­но­стей, обу­слов­лен­ных же­ла­ни­ем свя­щен­но­исповедника Афа­на­сия вы­де­лить ее в кру­ге празд­ни­ков Русской Православной Церкви. Она вклю­ча­ет из­бы­точ­ный гим­но­гра­фи­че­ский ма­те­ри­ал, что поз­во­ля­ет со всей пол­но­той со­вер­шать ее как в вос­крес­ный, так и в буд­ний день.

Некоторые осо­бен­но­сти со­став­лен­ной свя­щен­но­исповедником Афа­на­си­ем служ­бы не вполне тра­ди­ци­он­ны: по­имен­ное пе­ре­чис­ле­ние всех русских свя­тых на ли­тии не име­ет ана­ло­гов в древ­них служ­бах (а по­сле про­слав­ле­ния сон­ма но­во­му­че­ни­ков на Ар­хи­ерей­ском юби­лей­ном Со­бо­ре 2000 г. ста­ло прак­ти­че­ски неосу­ще­стви­мым), со­еди­не­ние 3 ве­ли­ча­ний, об­ра­щен­ных к Бо­гу, Бо­жи­ей Ма­те­ри и ко всем русским свя­тым, не на­хо­дит со­от­вет­ствия в Ти­пи­коне.

Служ­ба поль­зу­ет­ся боль­шой по­пуляр­но­стью (хо­тя, как пра­ви­ло, некоторые ее ча­сти на прак­ти­ке со­кра­ща­ют­ся или опус­ка­ют­ся), некоторые ее тек­сты (например, сти­хи­ры по­доб­ны «Зем­ле рус­ская») во­шли в чис­ло наи­бо­лее из­вест­ных и лю­би­мых в Рус­ской Церк­ви.

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