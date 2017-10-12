Церковь вспоминает преподобного Кириака, отшельника

12 октября. ПРАВМИР. Преподобный Кириак родился в Коринфе в семье пресвитера соборной церкви Иоанна и его супруги Евдоксии.

Епископ Коринфский Петр, его родственник, видя, что Кириак растет тихим и благоразумным отроком, поставил его чтецом в церкви. Постоянное чтение Священного Писания пробудило в его душе любовь к Господу и стремление к непорочной, богоугодной жизни.

Однажды, когда юноше не было еще 18-ти лет, во время церковной службы он был так глубоко тронут словами Евангелия: «Аще кто хощет по Мне идти, да отвернется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет» (Мф. 16, 24), что тут же, не заходя домой, тайно ушел на пристань, сел на корабль и отправился в Иерусалим.

Посетив святые места, Кириак несколько месяцев пробыл в монастыре недалеко от Сиона в послушании у игумена аввы Евсторгия и по его благословению направился в пустынную Лавру преподобного Евфимия Великого. Преподобный Евфимий, провидя в юноше великие Божии дарования, постриг его в иноческий образ и направил под начало преподобного Герасима, подвизавшегося на Иордане в обители святого Феоктиста. Святой Герасим, видя молодость Кириака, указал ему жить в постоянном общении с братией.

Молодой инок прилежно исполнял монастырские послушания, усердно молился, мало спал, пищу принимал через день, питаясь только хлебом и водой. В Великий пост святой Герасим, удаляясь по обыкновению в пустыню Рува, чтобы возвратиться в обитель в Неделю Ваий, стал брать с собой и Кириака. В полном уединении подвижники усугубляли свои труды. Преподобный Герасим каждую неделю причащал своего ученика Святых Таин.

После кончины преподобного Герасима 27-летний инок Кириак вернулся в Лавру преподобного Евфимия, но его тоже уже не было в живых. Преподобный Кириак испросил себе уединенную келлию и там подвизался в безмолвии, общаясь лишь с иноком Фомой. Но вскоре Фома был послан в Александрию, где его хиротонисали во епископа, и святой Кириак в полном безмолвии провел 10 лет. В 37-летнем возрасте он был посвящен в сан диакона.

Когда между обителями преподобного Евфимия и преподобного Феоктиста произошло разделение, святой Кириак удалился в Сукийский монастырь преподобного Харитона. В этой обители вновь поступающих иноков принимали как новоначальных; так же был принят и святой Кириак, который смиренно трудился на общих монастырских послушаниях. Через несколько лет преподобный Кириак был хиротонисан во пресвитера и назначен канонархом и трудился в этом послушании 18 лет. В обители святого Харитона преподобный Кириак провел 30 лет.

Строжайший пост и совершенное незлобие выделяли преподобного Кириака даже среди аскетов – подвижников Лавры. Каждую ночь он читал в келлии Псалтирь, прерывая чтение лишь для того, чтобы идти в храм к полунощнице, спал подвижник очень мало. Когда преподобному исполнилось 70 лет, он удалился в пустыню Натуфа, взяв с собой своего ученика Иоанна. В пустыне отшельники питались лишь горькими травами, которые по молитве святого Кириака делались годными в пищу.

По прошествии пяти лет о пустынниках узнал один из жителей и привел к ним своего бесноватого сына, и святой Кириак исцелил его. С тех пор много людей стало приходить к преподобному со своими нуждами, но он искал полного уединения и удалился в пустыню Рува, где пробыл еще пять лет. Однако и в эту пустыню к нему приходили больные и бесноватые, и преподобный исцелял их крестным знамением и молитвой.

На 80-м году жизни преподобный Кириак удалился в сокровенную пустыню Сусаким, где сходились русла двух высохших рек. По преданию, о Сусакиме возвещалсвятой пророк Давид: «Ты иссушил еси реки Ифамские» (Пс. 73, 15). Через семь лет к нему пришли братия из Сукийского монастыря, прося его духовной помощи во время наступившего, по попущению Божию, голода и губительных болезней. Они умолили святого Кириака вернуться в обитель, и преподобный поселился в пещере, где раньше подвизался преподобный Харитон.

Преподобный Кириак оказал большую помощь Церкви в борьбе с распространившейся ересью оригенитов, молитвой и словом обращал обольщенных на истинный путь, укрепляя в вере православной. Составитель Жития преподобного Кириака, монах Лавры преподобного Евфимия Кирилл, был свидетелем того, как преподобный предсказал близкую смерть ересеначальников Нона и Леонтия, что вскоре и свершилось, и ересь перестала распространяться.

Сама Пресвятая Богородица призывала преподобного Кириака блюсти в чистоте Православное учение: явившись ему во сне со святыми Иоанном Предтечей и Иоанном Богословом, Она отказалась войти в келлию преподобного, потому что в ней находилась книга со словами еретика Нестория. «У тебя в келлии – Мой враг», – сказала Она.

На 99-м году жизни преподобный Кириак опять удалился в Сусаким и там жил со своим учеником Иоанном. В пустыне преподобному Кириаку служил огромный лев, который охранял его от разбойников, но не трогал приходивших братий и ел из рук преподобного. Однажды в летнюю жару высохла вся вода в яме, куда зимой пустынники собирали воду, а другого источника воды не было. Преподобный Кириак помолился, и тут же в пустыне пролился обильный дождь, наполнивший яму водой.

За два года до смерти преподобный Кириак вернулся в монастырь и вновь поселился в пещере преподобного Харитона. До конца жизни праведный старец сохранял бодрость, с усердием пел стоя, никогда не бывал без дела: или молился, или работал. Перед смертью преподобный Кириак призвал братию, благословил всех и с молитвой тихо отошел ко Господу, прожив 109 лет.